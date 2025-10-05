Nico Schlotterbeck, contento por su regreso a la selección de Alemania

Nico Schlotterbeck es el regreso más destacado de Alemania en este parón internacional, tras una lesión de menisco.

Schlotterbeck se prepara para volver a Alemania

Schlotterbeck, del Borussia Dortmund, ha estado a tope desde su inesperado regreso prematuro tras una grave lesión. En cuanto recibió luz verde para volver a la acción, el entrenador del BVB, Niko Kovač, lo colocó de inmediato en el once inicial contra el VfL Wolfsburg hace tres semanas. Desde entonces, ha disputado 290 de los 360 minutos de juego posibles.

El empate liguero del sábado contra el RB Leipzig supuso el tercer partido liguero consecutivo en el que jugó de forma completa. El defensor tuvo un respiro contra el Athletic Bilbao en la Champions League a mitad de semana, jugando solo 20 minutos desde el banquillo contra el club vasco.

Se supone que Schlotterbeck estará deseando jugar tanto como sea posible con la selección de Alemania durante el parón internacional de este mes. Es que en los últimos años presionó intensamente para su regreso hasta que Nagelsmann lo reintegró al equipo antes de la Eurocopa 2024. Sin embargo, la lesión que sufrió el defensa esta primavera le deja solo con dos internacionalidades en todo este año.

Valorado por Kovac y Nagelsmann

El central expresó su molestia por el resultado de su club el sábado en una entrevista posterior con Sky Sport. Tras expresar su frustración por un «estúpido gol a balón parado», Schlotterbeck adoptó un tono más entusiasta al hablar de Alemania:

“Es un reconocimiento importante para alguien que no jugó al fútbol durante seis meses y luego solo disputó tres partidos. Estar convocado es señal de que Julian [Nagelsmann] lo valora muy positivamente”.

Por su parte, Kovač dijo en rueda de prensa que espera que tenga “algunos minutos contra Luxemburgo, pero solo unos pocos” y que “debería demostrar lo que puede hacer contra Irlanda del Norte para ayudar a la selección alemana a ganar”.