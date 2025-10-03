Woltemade, ¿quién dijo adaptación?

Nick Woltemade fue el nombre del verano en Alemania: su «sí» al Bayern se topó con el «no» rotundo del Stuttgart a venderlo a Múnich. Su gran temporada no pasó desapercibida para los grandes clubes europeos y fue el Newcastle el que acabó llevándose el gato al agua en los últimos días del mercado.

La explosión

El de Bremen, pese a que el Stuttgart jugó Champions el año pasado, no estaba inscrito en la competición, aunque durante la temporada se destapó como un magnífico goleador y acabó ganando la DFB Pokal marcando gol en la final. Sus buenos números, su buen hacer de cara a puerta y su extraña agilidad teniendo en cuenta su altura lo convirtieron en internacional con Alemania y en objeto de deseo para varios equipos, entre los que se encontró el Bayern, pero en Baden-Württermberg se negaron a traspasar al delantero a tierras bávaras. Él no se puso en rebeldía y eso que ya había acordado términos personales, pero cuando llegó la oferta del Newcastle no se negó y el Stuttgart tampoco, algo que no sentó nada bien en las oficinas del Olympiastadion München.

Juega, hace jugar… y también marca

Woltemade es un rara avis en el mundo del fútbol. Sus 198 centímetros lo convierten en un delantero muy difícil de defender. Vista su altura, el espectador promedio pensaría que es tosco y torpe con el balón, pero Nick es todo lo contrario: ágil como si tuviera un centro de gravedad bajo, su punto fuerte no es precisamente el remate de cabeza… aunque ya lleva dos goles marcados mediante ese método.

Ante el Union Saint-Gilloise, el alemán, con suspense, marcó su primer gol en la máxima competición europea, alargando así su buen momento y demostrando que, en su caso, no entiende de adaptaciones.

Un aura mística

Con un cierto parecido a Rudi Völler, el delantero posee una estética especial gracias a su vello facial, su peinado, su puesta en práctica de la moda y su celebración con los pulgares cruzados. Además, juega siempre en manga larga, algo que se está perdiendo y que favorece muchísimo la estética del fútbol y los futbolistas.