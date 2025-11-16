Julian Nagelsmann sobre el incidente de Adeyemi: «Abordaremos el tema después del partido»

Karim Adeyemi fue multado por 450.000 euros por posesión ilegal de armas y el seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, se pronunció al respecto.

Adeyemi y una insólita multa en la previa del Alemania – Eslovaquia

Recientemente, se supo que el delantero de 23 años fue multado por posesión ilegal de armas. Según el diario Bild, se le encontraron unos puños americanos y una pistola Taser, ambos artículos prohibidos por la ley alemana de armas. El Tribunal del Distrito de Wetter (Ruhr) lo condenó a una multa de 60 días de 7.500 euros cada uno, lo que suma un total de 450.000 euros.

Aunque la sanción se hizo legalmente vinculante a finales de octubre, todo el asunto salió a la luz en las últimas horas, y en un mal momento para la selección alemana, que se enfrenta a un partido crucial contra Eslovaquia el lunes por la noche. Este fue también el motivo por el que el seleccionador Julian Nagelsmann se mostró muy reservado sobre el tema en la rueda de prensa del domingo.

Julian Nagelsmann confirmó que hablará con el jugador tras el encuentro

El técnico de 38 años confirmó, a petición de los periodistas, que había hablado con Adeyemi y que la conversación había ido bien, pero se negó a dar más detalles:

«Este es un tema que requiere espacio y tiempo. Sinceramente, como entrenador, no dispone de ninguno de los dos antes de un partido así. El asunto es demasiado importante antes de un encuentro tan trascendental, tanto para nosotros como para el fútbol alemán. Por lo tanto, no haré comentarios sobre ninguna otra pregunta, sea cual sea su naturaleza».

Sin embargo, Nagelsmann también anunció que el tema no estaba completamente descartado y que la DFB abordará este asunto después del partido. Alemania debe evitar la derrota en Leipzig para clasificar de manera directa a la próxima Copa del Mundo.