Konaté deja abierto su futuro en el Liverpool FC. ¿Llegará al FC Bayern?

Ibrahima Konaté, a quien se ha vinculado con el FC Bayern München, aún no tiene en claro si extenderá su contrato con el Liverpool FC.

Konaté no sabe si seguirá en Liverpool

Con su contrato con el Liverpool FC a punto de expirar en el verano de 2026, Ibrahima Konaté ha sido vinculado con varios clubes importantes. Uno de ellos es el FC Bayern München. Por eso, consultado en la rueda de prensa previa con la selección francesa antes de la victoria por 1:3 ante Azerbaiyán, el defensa central habló sobre su futuro y dijo que espera que pronto haya claridad al respecto:

“He visto muchas cosas. Según se informa, el Liverpool me ha hecho una nueva oferta, pero no sé de dónde salió esa información… Mis agentes siguen en conversaciones con el Liverpool. Espero que se tome una decisión muy pronto para poder anunciarla”.

Competirá con Upamecano por un lugar en el Real Madrid

Casualmente, el exjugador del RB Leipzig tiene como máximo destino al Real Madrid, que también tiene interés en otro defensa francés: ni más ni menos que Dayot Upamecano, cuyo contrato con el FC Bayern finaliza en junio y también es pretendido por el FC Barcelona.

De hecho, de acuerdo con Foot Mercato, Upamecano tendría un acuerdo verbal con el Real Madrid. Su perfil y experiencia, así como el hecho de que quedará libre al final de la temporada, lo convierten en el jugador ideal para la directiva del club. Queda por ver qué decidirá Konaté, ya que aún no ha avanzado en la renovación de su contrato con el Liverpool.