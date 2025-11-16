El FC Barcelona busca a Nico Schlotterbeck y Dayot Upamecano

FC Barcelona tiene en la mira a dos de los mejores centrales de la Bundesliga, Nico Schlotterbeck y Dayot Upamecano, como posibles objetivos.

Schlotterbeck y Upamecano, observados por el Barcelona

Según información del periódico Mundo Deportivo, Nico Schlotterbeck y Dayot Upamecano forman parte de los planes del FC Barcelona. Ojeadores del cuadro blaugrana identificaron a los jugadores del Borussia Dortmund y FC Bayern München, respectivamente, como refuerzos ideales para una defensa que ha estado plagada de lesiones.

Aunque el defensa del BVB tiene contrato hasta 2027, el francés estaría disponible como agente libre el próximo verano. Actualmente, ambos clubes siguen haciendo todo lo posible por extender los contratos de los dos centrales.

Renovación o despedida

Schlotterbeck todavía no respondió a la oferta de renovación de Las Abejas, lo que alimenta los rumores de su salida. De ocurrir, podría estar disponible el próximo verano 40 millones de euros. Situación similar es la de Upamecano, aunque el gran momento que transitan los bávaros puede jugar a favor para extender el vínculo más adelante en la temporada.

Además del Barça, numerosos clubes también siguen de cerca la situación de ambos jugadores. Las dudas sobre la situación financiera del Barcelona en caso de una guerra de ofertas con los grandes de Europa son, en el mejor de los casos, cuestionables. Por eso, el tiempo dirá si los culés pueden hacerse con uno o los dos centrales destacados del fútbol alemán.