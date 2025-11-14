Liverpool quiere llevarse a Gnabry como jugador libre

El futuro de Serge Gnabry continúa generando incertidumbre en el Bayern Múnich y en el mercado europeo. Según reveló el periodista alemán Christian Falk en el podcast Bayern Insider, la Juventus ha puesto sus ojos en Gnabry de cara a la próxima temporada. Aprovechando que el extremo alemán quedará agente libre si no renueva. A este interés se suma el Liverpool, otro gigante europeo que ve en el delantero una oportunidad de oro para reforzar su ataque sin pagar traspaso.

La realidad es que Gnabry se encuentra en una situación contractual muy particular: su vínculo con el Bayern está próximo a expirar. Y esto le permite comenzar a negociar libremente con cualquier club a partir del mercado de enero. Para un jugador con su recorrido y experiencia internacional —acumula 55 partidos con la Selección alemana—, el abanico de opciones es amplio.

A nivel deportivo, Gnabry vive un presente positivo, con cuatro goles anotados en su club y dos más con Alemania en lo que va del año. Su rendimiento, estabilidad física y capacidad goleadora lo convierten en una pieza muy valiosa para cualquier proyecto europeo.

Gnabry, entre la revancha en Inglaterra y la posibilidad de renovar con el Bayern

Uno de los escenarios que más fuerza toma es la posibilidad de que Gnabry regrese a la Premier League. Su etapa pasada en Inglaterra dejó una cuenta pendiente, ya que no logró afianzarse ni en Arsenal ni en West Brom, pese a haber estado bajo la guía de entrenadores históricos como Arsène Wenger y Tony Pulis. Una vuelta a la liga inglesa podría significar la revancha que el jugador busca desde hace años.

Sin embargo, el Bayern Múnich no se rinde y mantiene conversaciones con el entorno del futbolista para intentar una renovación. Aunque el club bávaro desea retenerlo, también es cierto que cualquier nuevo acuerdo implicaría una reducción salarial, ya que Gnabry actualmente percibe entre 17 y 19 millones de euros anuales, una cifra difícil de sostener incluso para el campeón alemán.

El futuro de Gnabry está abierto y lleno de posibilidades: renovar, buscar un nuevo desafío en Italia o reencontrarse con la Premier. Lo que sí está claro es que su nombre será uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de fichajes.