FC Barcelona quiere competir con el FC Bayern por Alejandro Grimaldo

El FC Bayern München podría enfrentarse al FC Barcelona por Alejandro Grimaldo para el próximo mercado de verano.

Se le suma competencia al FC Bayern por Grimaldo

La semana pasada, Kicker informó que el FC Bayern estaba considerando fichar este verano al lateral del Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo. Sin embargo, parece que los campeones de la Bundesliga no son los únicos interesados.

Según el medio español Mundo Deportivo, el FC Barcelona también está siguiendo de cerca al futbolista de 30 años. Grimaldo jugó en las categorías inferiores del cuadro catalán y ha hablado abiertamente en varias ocasiones sobre la posibilidad de regresar a su país. El periódico también señala que su contrato incluye una cláusula de rescisión de entre 15 y 20 millones de euros, que solo se aplica a clubes de LaLiga.

¿Un regreso a su país o una mejora salarial?

El Barça ya había mostrado interés el verano pasado, pero las limitaciones financieras impidieron que la operación se materializara. Esto podría ser un punto a favor del FC Bayern, quienes podrían ofrecerle mejores condiciones salariales.

Grimaldo tiene vínculo con el Leverkusen hasta 2027, y una renovación parece improbable a estas alturas. Ha estado en excelente forma con Die Werkself esta temporada, anotando siete goles y brindando cuatro asistencias en 15 partidos.