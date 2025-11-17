Niko Kovač respalda a Guirassy en medio de su mala racha goleadora

A pesar de haber marcado solo un gol en sus últimos ocho partidos, Serhou Guirassy cuenta con el pleno respaldo de Niko Kovač.

Kovač le da su apoyo a Guirassy en su sequía goleadora

Serhou Guirassy fue imparable en su primera temporada en el Borussia Dortmund, pero el internacional guineano ha tenido dificultades en las últimas semanas, anotando solo un gol en sus últimos ocho partidos oficiales.

A pesar de su presente, el entrenador del BVB, Niko Kovač, no tiene ninguna duda de que Guirassy recuperará su nivel:

“Sé que muchos lo ven como delantero. Pero también sé lo importante que es para nosotros. Echamos de menos sus goles ahora mismo. Pero volverá a marcar. Me alegro de tenerlo y seguiré contando con él. Está totalmente comprometido. Sabe lo que pienso de él. En mis clubes anteriores también he visto a delanteros pasar por malas rachas. Es precisamente en esos momentos cuando un jugador necesita la confianza del entrenador, y Serhou la tiene de mí”.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

El DT agradece su disposición con el club

Kovač también expresó su alivio al periódico Kicker de que Guirassy se quedara en Dortmund durante el parón internacional en lugar de viajar para jugar con la selección de Guinea:

“Serhou ya se había perdido varias sesiones de entrenamiento durante la pretemporada, y luego tuvo que lidiar con problemas en el muslo y el hombro”.

Kovač espera que Guirassy recupere la llave del gol para este sábado, en el regreso del parón ante VfB Stuttgart.