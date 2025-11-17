Alemania 6:0 Eslovaquia: Alemania llega al Mundial con una contundente goleada

Finalmente, Alemania jugará en el Mundial 2026 tras golear por 6:0 a una Eslovaquia que no pudo repetir la victoria del primer partido.

Alemania gana, gusta y golea a Eslovaquia para clasificar al Mundial

Aunque el partido no significaba el fin de las esperanzas mundialistas para ninguno de los dos equipos, el duelo en Leipzig entre Alemania y Eslovaquia era una verdadera final, sobre todo porque el ganador se aseguraba su plaza para el Mundial de 2026. Había un pequeño as bajo la manga para Alemania ya que, por su mejor diferencia de goles, un empate también les bastaba para clasificarse.

Sin embargo, no hubo que hacer cuentas. Alemania, que tuvo el regreso de Kimmich y Schlotterbeck tras ser baja por lesión, jugó su mejor partido de estas Eliminatorias. Desde el inicio, la selección de Julian Nagelsmann mostró un juego muy concentrado y enfocado ante una visita que se derrumbó a partir del 1:0 marcado por Nick Woltemade a los 18 minutos.

Los últimos 15 minutos de la Mannschaft en el primer tiempo fueron un disfrute. Eslovaquia se veía totalmente superada y Gnabry anotaba el 2:0 con un tanto 100% FC Bayern, por el armado con Pavlovic y Goretzka. Rápidamente, Sané y Wirtz se congeniaron para marcar un doblete de goles y asistencias, respectivamente.

Nagelsmann encuentra el camino a seguir

Poco espíritu ofensivo se vio desde los eslovacos, que estuvieron muy lejos de esa versión demostrada en Brastislava, cuando ganaron por 2:0 y le sacaron un invicto de 52 partidos a Alemania como visitante. Por el contrario, los germanos bajaron el pie del acelerador, aunque sin perder el dominio total.

Ridle Bakú y Assan Ouedraogo, ambos jugadores del RB Leipzig, celebraron los últimos dos tantos ante su afición para certificar una goleada y una clasificación que, por momentos, se veía complicada para la selección de Nagelsmann. Aunque Alemania todavía tiene trabajo para hacer antes de la gran cita de a mediados de 2026, este 6:0 certifica que este es el camino a seguir.