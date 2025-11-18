Antony reconoció un llamado de FC Bayern

La última ventana de transferencias dejó varias historias llamativas, pero pocas tan sorprendentes como la de Antony, quien reveló detalles inéditos sobre el momento en que estuvo muy cerca de cambiar de club. El extremo brasileño explicó que, en las horas finales del mercado de verano, recibió una llamada directa de Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, que estuvo a punto de modificar por completo su destino.

Según contó Antony, la comunicación llegó en un instante de máxima tensión. “El mercado de fichajes cerraba al día siguiente. Era realmente el último día que estábamos negociando con el Betis, y fue entonces cuando llegó la llamada del Bayern”, relató. Kompany no solo mostró interés, sino que también intentó convencerlo personalmente, apelando a su admiración por el estilo de juego del brasileño. “Me dijo que siempre había sido un gran admirador de mi juego… y eran alrededor de las 11 de la noche”, recordó el futbolista.

El gesto del entrenador, sumado al prestigio del Bayern, lo hizo dudar más de lo esperado. Antony reconoció que hablar con una figura de la experiencia de Kompany fue impactante, especialmente viniendo de un club que históricamente atrae a los mejores talentos del mundo. Sin embargo, la decisión final no se dejó llevar por la tentación del gigante alemán.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

El compromiso de Antony con Betis y su decisión final

Pese a la seducción deportiva que representaba el Bayern, Antony decidió mantener su palabra con el Real Betis. El extremo aseguró que ya tenía todo acordado con el club español y que romper ese compromiso hubiese sido injusto tanto para él como para la entidad que confió en su talento. “Lo tenía todo acordado con el club, les di mi palabra. No podía hacerme esto a mí mismo ni al club”, explicó.

La decisión también pasó por lo familiar. Antony remarcó que se siente plenamente feliz en Betis, donde encontró estabilidad, apoyo y un entorno ideal para seguir creciendo. Este aspecto fue clave al evaluar el escenario completo, aun cuando el Bayern representaba una posibilidad deportiva enorme.

El episodio, lejos de ser una simple anécdota, refuerza la imagen de Antony como un futbolista comprometido, respetuoso y consciente del valor de la palabra dada. En un mercado donde las decisiones suelen inclinarse por cuestiones económicas o deportivas, su postura fue distinta y dejó claro que su prioridad es el bienestar propio y el respeto hacia quienes lo respaldan.

Por ahora, Antony continúa enfocado en su presente, con la tranquilidad de haber elegido el camino que considera correcto y con el reconocimiento de que su nombre seguirá estando en la órbita de grandes clubes europeos en el futuro.