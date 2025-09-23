Florian Wirtz contó el consejo que le dio Klopp ante las críticas

El arranque de temporada de Wirtz en el Liverpool no ha pasado desapercibido. Tras su fichaje récord desde el Bayer Leverkusen por 125 millones de euros, el joven alemán ha recibido cuestionamientos por su falta de goles y asistencias. Sin embargo, en declaraciones a Sky Alemania, el mediocampista dejó claro que mantiene la confianza intacta en su rendimiento.

El consejo de Klopp a Wirtz

Durante la entrevista, Wirtz recibió un mensaje de apoyo de Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool, quien le aconsejó: “Mantén la calma”. El futbolista de 22 años aseguró que esas palabras lo ayudan a concentrarse en mejorar sin presionarse en exceso. Según Wirtz, su desempeño va en aumento y los goles llegarán con el tiempo.

El jugador también reconoció que escucha con frecuencia la frase “dale tiempo”, aunque prefiere demostrar en la cancha antes que quedarse con las palabras. Para él, lo más importante es seguir mejorando cada partido y confiar en que las estadísticas positivas aparecerán pronto.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

¿Tan malo fue el arranque en Liverpool?

A pesar de las críticas en redes sociales, el rendimiento de Wirtz no ha sido negativo. El mediocampista ha mostrado calidad en la generación de juego, destacándose incluso en la victoria 3-2 por la Champions League, donde creó varias ocasiones claras de gol.

Adaptarse a una nueva liga y estilo de juego siempre requiere paciencia, y tanto Klopp como el propio futbolista entienden que los resultados llegarán. Wirtz sigue siendo considerado una de las grandes promesas del fútbol europeo y confía en consolidarse como figura en la Premier League.