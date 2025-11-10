Florian Wirtz pasa por su peor momento en Inglaterra

La derrota del Liverpool por 3-0 ante el Manchester City encendió todas las alarmas en Anfield. El encuentro, clave para no perder el tren de la pelea por el título, dejó más dudas que certezas en el equipo de Arne Slot. Y en el foco de las críticas volvió a aparecer un nombre repetido: Wirtz, el fichaje de 150 millones de euros llamado a marcar diferencias y que todavía no ha logrado asentarse en la Premier League.

La inversión récord que hizo el Liverpool por Wirtz está lejos de reflejarse en el campo. El alemán acumula 0 goles y 0 asistencias en 11 jornadas de liga, estadísticas insostenibles para el futbolista más caro en la historia del campeonato. Gary Neville, exdefensor del Manchester United, fue contundente tras su actuación ante el City: “Hace unas semanas dije que Kerkez parecía un niño pequeño en el campo, y hoy estoy igual con Wirtz. Y costó más de 100 millones”.

La situación contrasta con lo que pudo haber sido. Antes de decidirse por Liverpool, Wirtz estuvo cerca de fichar por el Manchester City y escuchó el proyecto que Pep Guardiola tenía para él. Sin embargo, el alto costo total de la operación —estimado en 300 millones— terminó por alejar a los citizens. El alemán eligió Anfield, pero su adaptación está siendo mucho más compleja de lo imaginado.

El dilema táctico de Wirtz en el Liverpool: sin posición fija y sin impacto ofensivo

Las críticas no solo apuntan al rendimiento de Wirtz, sino también al uso que Arne Slot está haciendo de él. A diferencia de su etapa en Leverkusen, donde explotó como mediapunta con libertad y con un carrilero profundo como Grimaldo, en Liverpool no ha encontrado su lugar. Arsène Wenger ya advertía antes del partido contra el City que la llegada del alemán había contribuido a “destruir el centro del campo” red.

Pablo Montaño, corresponsal en Londres, explicó el principal problema: Wirtz no es extremo izquierdo, tampoco es un interior físico para un equipo que presiona alto, y mucho menos un mediocampista clásico. La falta de un rol definido está perjudicando su rendimiento.

Los datos refuerzan la preocupación: según Opta, ninguno de los 12 remates de Wirtz terminó en gol y ninguna de las 16 ocasiones creadas derivó en asistencia en la Premier League. Registros que lo colocan entre los peores de toda la competición. Incluso Wesley Sneijder fue tajante: “O se adapta rápido, o está acabado para el Liverpool”.

Aunque en la Europa League sumó dos asistencias ante el Eintracht, la presión aumenta semana a semana. El desafío para Slot será encontrarle un sitio donde pueda explotar su talento, mientras que Wirtz deberá demostrar que el salto a la Premier no le queda grande.