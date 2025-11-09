El FC Bayern responde favorablemente a las negociaciones de la renovación de Upamecano

El FC Bayern München sigue decidido a extender el contrato de Dayot Upamecano, que vence al final de la temporada.

«Realmente queremos que se quede»

Hace una semana, afirmábamos que el FC Bayern München estaba decidido a blindar a uno de los pilares de su defensa y, para eso, estaba dispuesto a realizar concesiones importantes para lograr la extensión del contrato de uno de los futbolistas más destacados del plantel.

Después del empate 2:2 del sábado con el 1. FC Union Berlin, el director deportivo de los bávaros, Christoph Freund, se refirió al tema y afirmó en DAZN que insistirán en su estancia:

«Estamos en buenas conversaciones y realmente queremos que se quede».

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

El FC Bayern tendrá competencia por retener a Upamecano

Sin embargo, la situación no será fácil para la directiva. Otros clubes importantes como el Real Madrid, el Liverpool y el Chelsea están supuestamente siguiendo al central francés. De hecho, Freund reconoció la feroz competencia por su central estrella:

«Sabemos que tiene un mercado fuerte, pero esperamos que se quede con nosotros por mucho tiempo».

Upamecano se mudó a Múnich, procedente del RB Leipzig en 2021. Desde entonces, se ha consolidado como un baluarte en la zaga central gracias a su potencia física, velocidad y capacidad para anticipar jugadas. Con el nuevo contrato, Rekordmeister busca retenerlo a largo plazo y, al mismo tiempo, reconocer su importancia dentro del proyecto deportivo del equipo.