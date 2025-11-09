Autocritica en el Borussia Dortmund tras el empate agónico del Hamburger SV

Borussia Dortmund lamentó el empate del Hamburger SV en el último minuto. Niko Kovač y Nico Schlotterbeck fueron autocríticos con su rendimiento.

Borussia Dortmund y una nueva chance desperdiciada

El Dortmund no pudo mantener una ligera ventaja como visitante en el Volksparkstadion de Hamburgo. Carney Chukwuemeka puso al Dortmund en camino a los tres puntos con el primer gol en el minuto 64. Sin embargo, el delantero del HSV, Ransford-Yeboah Königsdörffer, anotó el 1:1 en el minuto 90+7.

Como si fuera poco, el FC Bayern München y el RB Leipzig no pudieron ganar sus partidos, por lo que el BVB desperdició una gran oportunidad de recortar puntos en la parte alta de la tabla de la Bundesliga.

Kovač y Schlotterbeck no ocultan su frustración tras el empate

En sus respectivas entrevistas posteriores al partido, Kovac y Schlotterbeck se mostraron preocupados porque el equipo se relajó después de ponerse en ventaja. Tanto el entrenador como el defensor parecían admitir que el 0:1 a favor terminó siendo una maldición. En declaraciones con DAZN, Kovac analizó:

«Hubo demasiadas pérdidas de balón fáciles. Eso a veces sucede en el fútbol cuando uno anota el 1-0. Uno debe anotar el 2-0 antes de poder relajarse».

A Sky Sport, Schlotterbeck profundizó ese problema:

«Creo que teníamos todo bajo control hasta que marcamos el primer gol. Apenas permitimos ocasiones hasta entonces. Luego perdimos el control y nos volvimos demasiado descuidados. Dejamos que el HSV tomara el control. Entonces sucedió lo que suele ocurrir cuando uno se vuelve demasiado pasivo. Cuando mandan 15 centros, uno de ellos tiene que entrar».

En ese sentido, el central concluyó que «Necesitamos jugar un poco más al fútbol» para volver a cometer esos errores.