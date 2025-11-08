Union Berlin 2-2 Bayern: Los Bávaros dejan el RÉCORD en Berlín

FC Bayern visitó a Union Berlin y no pudo seguir con su racha de victorias dejando el récord en un campo complicado.

Un primer tiempo con susto bávaro

Si bien Los Bávaros están con su mejor arranque de su historia, se veía venir un partido más que complicado en Köpenick. Union Berlin no viene haciendo la mejor campaña, pero en su casa se hace fuerte y eso es lo que se pudo observar en la primera mitad.

El partido fue muy trabado, aunque el protagonismo a nivel general se jugaba al ritmo del equipo de Kompany. Ahora bien, los primeros en golpear han sido los locales. Danilo Doekhi adelantó a Los Unioners y le quitaron el récord a Köln. Bayern solo estuvo cinco minutos perdiendo un partido en esta campaña y esta vez fueron 11′ debido a que Luis Díaz igualó la historia con un verdadero golazo para mandar el entretiempo con un 1:1.

Union Berlin dio la sorpresa y Bayern pierde dos puntos

En la segunda parte, se espera que Bayern sea un poco más claro, pero la actitud de los berlineses fue más. No se tiraron todo atrás, lo pelearon el partido en todas las áreas del campo y le fue muy difícil al conjunto de Kompany. Y no fue hasta al minuto 82′ que Danilo Doekhi volvióa aprovechar una pelota parada y puso el 2:1 final. Y faltando 3 minutos para el cierre, fue Harry Kane quien igualó la historia, sin embargo, no alcanzó para seguir el récord de victorias