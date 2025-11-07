Los 3 partidos destacados de la décima jornada de Bundesliga

Después de la acción en la UEFA Champions League, la Bundesliga se pone en marcha nuevamente con su décima jornada.

El líder visita Union Berlin

El Bayern Múnich, líder invicto de la Bundesliga (9/9 victorias y un espectacular registro de 33 goles a favor), visita al Union Berlin en el Stadion An der Alten Försterei por la Jornada 10. El equipo bávaro, que viene de ganar en Champions League, es el claro favorito para mantener su racha perfecta, mostrando una superioridad absoluta en la liga.

Por su parte, el Union Berlin (décimo) atraviesa un momento irregular, habiendo sumado solo una victoria en sus últimos cinco partidos ligueros. Su principal baza será la solidez defensiva y el ambiente de su estadio para intentar frenar al gigante, aunque el historial reciente favorece ampliamente a los de Múnich. Se espera un partido de máxima intensidad.

Tendremos un caliente Derbi en la décima jornada de Bundesliga

El Eintracht Frankfurt (octavo) recibe al Mainz (17mo) en el Deutsche Bank Park, buscando consolidar su posición en la media tabla y demostrar su fuerza como local. Los de Frankfurt han mostrado una campaña irregular pero con destellos ofensivos, y llegan tras sumar varios empates en sus últimos juegos.

El panorama es sombrío para el Mainz, anclado en puestos de descenso con solo 5 puntos. El equipo visitante necesita urgentemente romper su mala racha de derrotas y sumar para la permanencia, pero ha mostrado serios problemas defensivos y falta de gol fuera de casa. Se espera que el Eintracht parta como favorito en un duelo que históricamente suele ser abierto y con goles por ambos lados, aunque el Mainz peleará con uñas y dientes por una sorpresa.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Dortmund y una visita de riesgo a Hamburgo

Borussia Dortmund (tercero, 20 puntos) visita el Volksparkstadion para enfrentar al Hamburger SV (décimotercero, 8 puntos). El BVB, con una de las mejores ofensivas de la liga y un excelente historial reciente contra el HSV, es el claro favorito. Los dirigidos por Niko Kovač buscan una victoria que los mantenga firmes en la lucha por los puestos de Champions League.

Por su parte, el Hamburger SV atraviesa un momento preocupante, con fragilidad defensiva y limitaciones ofensivas, además de bajas importantes por lesión y suspensión. Aunque históricamente el HSV ha sido duro en casa, el Dortmund parte con una alta probabilidad de llevarse los tres puntos en un partido donde se esperan goles.