Hamburgo 1-1 Dortmund: Los Dinos aprovechan el miedo negriamarillo

Hamburgo le arrebató dos puntos a Borussia Dortmund sobre la hora en un partido con mucho sufrimiento.

Un primer tiempo que fue un bodrio

Después de la goleada ante el Manchester City, Borussia Dortmund volvió a la acción por la Bundesliga y le tocaba otra vez salir de casa. Hamburger SV, flamante ascendido en esta campaña está haciendo una buena temporada para quedarse en primera y no se la hizo para nada fácil en la primera mitad.

Niko Kovac sorprendió sacando a Adeyemi y todo el juego negriamarillo fue por el centro. Y, como suele verse con este equipo, las ocasiones de gol estuvieron lejos de aparecer. Los Dinos aguantaron bien y cómodos dejando un primer tiempo donde las tablas estaban más que justificadas.

Dortmund y Hamburgo

El segundo tiempo no cambió mucho el desarrollo del partido. BVB era el que más proponia y HSV se dedicaba a resistir, pero Carney Chukwuemeka fue el que cambió todo. Enun tiro de esquina plagado de rebotes, le quedó para rematar y adelantó al conjunto de Niko Kovac. Desde allí, los aurinegros se dedicaron a defender y faltando 30 segundos, Los Dinos se lo igualaron para poner la igualdad final. El miedo se capitalizó por el local.