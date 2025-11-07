Schlotterbeck habla de la importancia que tiene Emre Can

Las palabras de Nico Schlotterbeck y Can reflejan la conexión humana y futbolística que ambos jugadores han construido a lo largo de los últimos meses. Durante una larga etapa de rehabilitación, Schlotterbeck encontró en Emre Can no solo a un compañero de equipo, sino también a un apoyo fundamental. “Pasé un largo período de rehabilitación con Emre. Me acompañó durante mucho tiempo y fue un gran apoyo para mí porque es un chico increíblemente bueno”, confesó el defensor alemán, destacando el vínculo que se generó en un momento clave para su recuperación.

El regreso de Emre Can también fue motivo de satisfacción para Nico. Tras un largo tiempo fuera de las canchas, el mediocampista volvió a jugar y dejó una grata impresión. “Estuvo fuera por mucho tiempo y creo que hizo un gran trabajo en los 25 minutos que jugó hoy. Nos dio estabilidad”, señaló Schlotterbeck, quien no solo valora la presencia del volante dentro del vestuario, sino también su impacto inmediato en el campo.

La relación entre Schlotterbeck y Can muestra cómo la fortaleza de un equipo también se construye desde lo emocional. Ambos han compartido entrenamientos, fases de recuperación y momentos difíciles, fortaleciendo un lazo que ahora se traslada al rendimiento colectivo.

El regreso de Emre Can, clave para recuperar equilibrio y jerarquía en el equipo

El defensor también se mostró optimista sobre lo que viene en las próximas semanas, especialmente ahora que podrá volver a compartir minutos con Emre Can. “Estoy deseando jugar nuevamente con él en las próximas semanas, porque creo que hemos estado extrañando su calidad”, afirmó Schlotterbeck. La ausencia del mediocampista había dejado un vacío en el equilibrio del equipo, algo que sus compañeros notaron tanto en defensa como en el armado del juego.

El deseo de Nico es que Can pueda recuperar cuanto antes su mejor versión. “Ojalá pueda volver al nivel en el que estaba antes”, agregó. Y no es una frase menor: la jerarquía, la presencia física y la lectura táctica de Emre Can han sido atributos determinantes para el funcionamiento del equipo durante las últimas temporadas.

Con el regreso del mediocampista y la plena recuperación del central, la dupla Schlotterbeck y Can promete devolverle al equipo la solidez, la intensidad y la experiencia que tanto han extrañado. El plantel recupera dos pilares que no solo destacan por su nivel futbolístico, sino también por su rol humano dentro del vestuario.