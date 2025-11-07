Hay enojo en Stuttgart por la no convocatoria de Stiller

La decisión de Julian Nagelsmann de dejar fuera a Stiller para el próximo parón internacional ha generado sorpresa e incomodidad en el VfB Stuttgart. El mediocampista, una de las piezas más influyentes del equipo y considerado por muchos como uno de los mejores centrocampistas alemanes del momento, volvió a ser ignorado por segunda convocatoria consecutiva. Tanto él como su compañero Maximilian Mittelstädt quedaron fuera de la lista, un hecho que ha causado desconcierto dentro del club.

El técnico Sebastian Hoeneß expresó abiertamente su sorpresa por la ausencia de Stiller, especialmente en una etapa crucial del ciclo rumbo al Mundial. “No sé por qué. Nos sorprendió muchísimo. Puedo hablar por Angelo: es nuestro jugador central y un factor clave de por qué estamos cuartos en la Bundesliga. Esa combinación realmente nos desconcertó”, afirmó el entrenador en diálogo con RTL.

Para el cuerpo técnico y los aficionados, la ausencia del mediocampista no solo es injusta, sino difícil de explicar cuando se observan los nombres convocados. En su lugar, Leon Goretzka mantiene su lugar en la selección, mientras que Aleksander Pavlovic, Felix Nmecha y Nadiem Amiri se suman a Joshua Kimmich como las opciones elegidas para el mediocampo. Incluso Leroy Sané, de rendimiento irregular en Turquía, ha sido nuevamente convocado.

Stuttgart defiende a Stiller: “Responderemos dentro del campo”

Consultado sobre cómo manejará esta situación, Hoeneß fue claro: “Intentaremos encontrar respuestas deportivas, incluso más que antes”. Esa frase marca el deseo del entrenador de transformar la desilusión de Stiller en motivación competitiva, reafirmando su papel como futbolista indispensable para Stuttgart.

La reacción dentro del plantel tampoco se hizo esperar. El portero Alexander Nübel, quien sí fue convocado para la selección, reconoció el impacto de la noticia en el equipo: “La sorpresa fue grande en todo el plantel”. Una declaración que refleja el reconocimiento interno del rol que Stiller juega en el equipo y la incomprensión generalizada por su exclusión.

Por su parte, Stiller evitó hacer declaraciones tras el triunfo 2-0 frente a Feyenoord. Su silencio deja entrever que la noticia fue un golpe duro, aunque también refuerza su perfil profesional y reservado.

Mientras Nagelsmann apuesta por otras alternativas, en Stuttgart consideran que su mediocampista es un pilar para el futuro de la selección. Y si sigue rindiendo al nivel actual, será difícil mantenerlo fuera por mucho más tiempo.