¿Plan B por Upamecano? Bayern abre conversaciones con Konaté

Bayern München ya comenzó a planificar su mercado de verano, y uno de los nombres que aparece en el radar bávaro es el de Konaté. El defensor francés finaliza su contrato con el Liverpool el próximo verano, lo que lo convierte en un objetivo más que atractivo para varios gigantes europeos. Su situación contractual, sumada a su conocimiento previo de la Bundesliga, lo posiciona como un candidato ideal para reforzar la zaga alemana en caso de que Dayot Upamecano abandone el club.

El Bayern ha iniciado contactos con los representantes de Konaté, evaluando las condiciones y posibilidades de un eventual traspaso. La dirigencia considera que, ante una posible reestructuración defensiva, el central francés encajaría a la perfección por perfil, potencia física, salida limpia y experiencia internacional. Además, su llegada como agente libre permitiría optimizar recursos económicos para otros refuerzos estratégicos.

El interés del Bayern se intensifica debido a la incertidumbre en torno al futuro de Upamecano, quien podría dejar el club en la próxima ventana. Por eso la alternativa Konaté gana fuerza como reemplazo natural, especialmente por su estilo de juego, similar al de su compatriota y también exjugador de la Bundesliga.

Konaté en la mira de Bayern, Real Madrid y PSG: una carrera por un central de élite

Aunque el Bayern es uno de los clubes mejor posicionados, Konaté no solo es seguido por el gigante alemán. Según las filtraciones recientes, el Real Madrid mantiene conversaciones con su entorno, en busca de reforzar una defensa que debe renovar piezas ante las lesiones recurrentes de Militao y Alaba. El PSG, por su parte, también está involucrado en la puja, como parte de su estrategia para reforzar el sector defensivo con talento francés y de élite.

La experiencia de Konaté en la Bundesliga —donde brilló con el RB Leipzig antes de llegar al Liverpool— es uno de los factores que más seduce al Bayern. Conoce la liga, su ritmo, sus exigencias físicas y su estilo táctico. Además, su posible llegada como agente libre lo convierte en una oportunidad de mercado difícil de dejar pasar.

Para el jugador, el próximo verano será crucial. Podrá elegir destino entre tres de los clubes más importantes del mundo, todos con proyectos competitivos y ambiciones europeas. Lo que está claro es que Konaté será uno de los nombres más codiciados del mercado y que su futuro podría marcar un movimiento estratégico en la defensa de varios gigantes del continente.