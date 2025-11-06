Desde Alemania rechazan el rumor de acuerdo entre Upamecano y Real Madrid

En las últimas horas circuló la versión de que Dayot Upamecano habría llegado a un acuerdo con el Real Madrid, pero la información es falsa. Aunque sí existe contacto entre los representantes del defensor francés y la entidad española, ambas partes están muy lejos de cerrar un entendimiento formal. Por ahora, no hay nada avanzado y el futuro del jugador sigue abierto.

El Bayern Múnich, club con el que Upamecano tiene contrato vigente, trabaja en paralelo para intentar su renovación. La dirigencia bávara considera al defensor una pieza importante del proyecto deportivo y, según fuentes cercanas, desea resolver su situación antes de fin de año. Este objetivo coincide con la intención del club alemán de evitar que el jugador quede en posición de negociar libremente con otros equipos a partir de enero.

Aun así, desde el entorno del francés no ven urgencia ni presión por acelerar el proceso. La posibilidad de que las conversaciones se prolonguen hasta 2026 no genera preocupación y, de hecho, abre el juego a más opciones en caso de que las negociaciones con el Bayern no lleguen a buen puerto.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

El rol del Bayern y las posibilidades futuras de Upamecano

La postura del Bayern es clara: quieren que Upamecano permanezca en Múnich y apuestan a que la renovación sea una realidad antes de que termine el año. El club valora su rendimiento, su evolución y su versatilidad defensiva, especialmente en un contexto donde el mercado europeo se vuelve cada vez más competitivo y la permanencia de jugadores de élite es un elemento clave para la planificación deportiva.

Sin embargo, el contexto contractual del jugador juega a su favor. Si Upamecano no renueva antes de fin de año, tendrá la libertad legal para entablar conversaciones formales con cualquier club desde enero. Ese escenario podría elevar su valor, abrir un abanico de propuestas y ubicar al Real Madrid como uno de los múltiples interesados, pero no necesariamente como el destino asegurado.

Por ahora, lo único concreto es que no existe acuerdo con el Real Madrid y que las negociaciones con el Bayern continúan abiertas. El futuro de Upamecano dependerá de cómo avance este proceso en los próximos meses, con la posibilidad real de renovación, pero también con la chance de que otros gigantes europeos entren en la disputa si las conversaciones se extienden más de lo previsto.