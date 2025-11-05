Leroy Sané no descarta regresar al Schalke: «Sería una gran historia»

El talentoso extremo alemán Leroy Sané, una de las figuras más reconocidas del fútbol europeo, volvió a hablar de su pasado y posible futuro en una extensa entrevista concedida a la revista Kicker. En la charla, el exjugador del Bayern Múnich repasó su salida de la Bundesliga, su presente deportivo y su vínculo emocional con el FC Schalke 04, el club donde dio sus primeros pasos como profesional.

Aunque sus declaraciones sobre su salida del Bayern y su situación con la selección alemana fueron prudentes y sin sorpresas, Sané llamó la atención al referirse con nostalgia a su antiguo club. “La cosa pinta muy bien ahora mismo. Todos sabemos que el Schalke pertenece a Primera División”, aseguró el atacante, destacando el trabajo de Frank Baumann en la dirección técnica y el buen momento que atraviesa el equipo pese a competir en la 2. Bundesliga.

Sané elogia el presente del Schalke y su conexión con los hinchas

Durante la entrevista, Sané se mostró emocionado por el resurgimiento del conjunto de Gelsenkirchen. “Lo que están haciendo los aficionados, incluso en Segunda, es algo muy especial. Se ha convertido de nuevo en una comunidad. El entrenador [Miron Muslic] está haciendo un buen trabajo. Es un tipo genial”, expresó el futbolista, quien admitió haber seguido de cerca la evolución del club a través de las redes sociales.

El Schalke 04, que recientemente perdió el liderato tras caer ante el Karlsruher SC, atraviesa un proceso de reconstrucción con la mirada puesta en el ascenso a la Bundesliga. Para Sané, ver a su exequipo renacer es motivo de orgullo, ya que el club fue su trampolín al fútbol de élite antes de su traspaso al Manchester City.

Un posible regreso que ilusiona a la afición del Schalke 04

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando Leroy Sané dejó abierta la puerta a un posible regreso. “¿Quién sabe? Quizá vuelva a jugar en el Schalke”, dijo con una sonrisa. Recordó además las veces que, junto a Leon Goretzka, ambos exjugadores del club, se enfrentaron al Schalke vistiendo la camiseta del Bayern: “Siempre fue genial estar aquí”.

Sané, quien pronto cumplirá 30 años, no cierra la puerta a un retorno que sería muy especial tanto para él como para los fanáticos del Veltins Arena. “Siempre fue una gran sensación jugar en ese estadio frente a esa afición. Sería una gran historia”, concluyó el atacante.

Con estas palabras, Sané reaviva la ilusión de los hinchas del Schalke 04, quienes sueñan con ver de nuevo al crack alemán vistiendo los colores del club que lo vio nacer futbolísticamente.