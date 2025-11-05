PSG reconoció el gran dominio que tuvo Bayern

El PSG vivió una de sus noches más complicadas en la temporada tras caer ante el Bayern München en un encuentro donde el equipo francés fue ampliamente superado, sobre todo en la primera mitad. El técnico Luis Enrique no dudó en reconocer la superioridad del rival y asumió la responsabilidad por el mal rendimiento de su equipo.

“Cuando jugábamos 11 contra 11, no hay duda de que el Bayern fue mejor. Fueron superiores en la primera parte, crearon más ocasiones y les regalamos oportunidades muy claras. Cuando les das esas ventajas a jugadores de ese nivel, marcan. No tengo excusas, es nuestra responsabilidad hacerlo mejor”, afirmó el entrenador del PSG, visiblemente decepcionado tras el partido.

Luis Enrique también destacó que el equipo deberá aprender de los errores cometidos si quiere seguir aspirando a los grandes objetivos de la temporada. “Nos marcaron dos, pero pudieron haber sido cuatro. Estoy decepcionado porque esperaba un mejor nivel”, sentenció.

Barcola: “Fue una llamada de atención para todo el PSG”

El joven delantero Bradley Barcola también se mostró sorprendido por el nivel de dominio del Bayern, especialmente en los primeros 45 minutos. “Sabíamos que iba a ser difícil, pero sinceramente no esperábamos esto. Intentaremos sacar lo positivo de este partido porque fue una noche muy dura. Es una buena llamada de atención”, expresó el atacante del PSG.

Para Barcola, el encuentro ante los alemanes servirá como una experiencia clave para mejorar de cara a los próximos compromisos. “Nos enfrentamos a un muy buen equipo, ahora tenemos que recuperarnos lo antes posible”, añadió.

Bayern sigue estirando su invicto

Con la victoria en el día de ayer, el conjunto de Kompany llega a las 16 victorias en 16 partidos jugados y sigue estirando el récord como equipo con mejor arranque de toda la historia de este deporte.