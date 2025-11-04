PSG 1:2 Bayern: Luis Díaz, el héroe y el enemigo del Parque de Los Príncipes

Bayern München asaltó el liderato de la fase de grupos de la UEFA Champions League al vencer 1-2 al PSG en un vibrante encuentro disputado hoy en el Parque de los Príncipes. El partido, que prometía ser una batalla por la punta, se inclinó rápidamente a favor del conjunto bávaro.

La figura de la tarde fue el colombiano Luis Díaz, quien se vistió de verdugo parisino. Díaz abrió el marcador tempranamente en el minuto 3, aprovechando un rebote en el área. El propio colombiano amplió la ventaja en el minuto 31, con un segundo gol que llegó tras un error defensivo de Marquinhos, poniendo un contundente 0-2 en el marcador antes del descanso.

El drama se intensificó en los minutos finales del primer tiempo cuando Luis Díaz fue expulsado por una falta sobre Achraf Hakimi tras revisión del VAR, dejando al Bayern con diez jugadores.

Bayern resistió en el segundo tiempo y se lleva un triunfazo ante PSG

A pesar de la inferioridad numérica, el Bayern resistió la embestida del PSG en la segunda mitad. El descuento local llegó en el minuto 74 por medio de João Neves, reavivando las esperanzas parisinas. Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente. El Bayern, con una defensa ordenada y el oficio de Manuel Neuer, logró sostener el 1-2 hasta el final.

La victoria, obtenida con garra y un jugador menos, permite al Bayern Múnich igualar a 12 puntos al Arsenal en la cima de la tabla. El PSG, a pesar de dominar la posesión, se queda con 9 unidades y deberá asegurar su clasificación en las últimas jornadas.