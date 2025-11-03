Max Eberl: “Este es un Harry Kane que no habíamos visto antes”

Max Eberl se deshizo en elogios para Harry Kane ante su nueva faceta como armador de juego en el FC Bayern München.

Un nuevo Harry Kane maravilla al FC Bayern

El inglés ha asumido un rol algo nuevo en el FC Bayern esta temporada, uno que implica que juegue mucho más retrasado que en sus dos primeras temporadas en el club. Y para el director deportivo Max Eberl, eso es una gran noticia para su club:

“Definitivamente, este es un Harry Kane que no habíamos visto antes. Ahora se le percibe como una persona aún más polifuncional. Todos sabíamos que era un goleador excepcional, pero ahora hay aspectos adicionales que benefician aún más a nuestro equipo y a nuestro estilo de juego”.

Y Max Eberl no duda en decir que está entre lo mejor del club

El nuevo rol de Kane ha permitido que Luis Díaz brille desde su llegada desde el Liverpool FC, que Serge Gnabry haya mejorado y que Michael Olise siga deslumbrando. Nicolas Jackson también ha disfrutado jugando junto al ex Tottenham. Habiendo marcado su gol 100 en 107 partidos, Eberl no escatimó en aprobaciones y aclamaciones ante Kicker:

“Sin duda es uno de los mejores delanteros del mundo. No es casualidad”.

Kane se prepara para el trascendental duelo ante el último campeón de la Champions, PSG, en el Parque de los Príncipes. Por primera vez en esta temporada, comenzó desde el banco en la goleada de su equipo por 3:0 sobre el Bayer Leverkusen.

En ese sentido, Eberl añade que permitirle descansar a Kane “sí que marca la diferencia en general” y que “siempre existe la posibilidad de que salga un cuarto de hora antes” si el FC Bayern tiene un partido importante en el futuro cercano.