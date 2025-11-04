Albert, la nueva joya de Dortmund que quiere competirle a Karl

Borussia Dortmund continúa su tradición de apostar por jóvenes talentos. Y, en esta ocasión, todas las miradas están puestas en Mathis Albert. Mediocampista estadounidense de apenas 16 años que ya despierta gran expectativa en Alemania y en el mundo del fútbol. Mientras el Bayern Múnich celebra el debut goleador de su promesa Lennart Karl, el Dortmund prepara la respuesta con un proyecto muy claro para el desarrollo de Albert, considerado una de las grandes joyas de su cantera.

Según medios alemanes como Sport Bild y SPORT1, el club ha diseñado un plan de crecimiento gradual para que Albert se consolide en el primer equipo. Durante el invierno, el jugador ascenderá del Sub-19 al Sub-23, con la intención de debutar en la Regionalliga West antes de ser promovido al plantel profesional el próximo verano. En la liga juvenil ya dejó su huella. Siete goles y cuatro asistencias en nueve partidos. Además de convertirse en el séptimo goleador más joven en la UEFA Youth League.

Su entrenador, Felix Hirschnagl, destacó su inteligencia táctica y su capacidad para liderar al equipo.

“Tiene gran comprensión del juego y una enorme energía en cada movimiento”.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

El carácter de Albert y su futuro prometedor en Dortmund

Aunque recientemente protagonizó un pequeño incidente al ser sustituido en un partido de la categoría Sub-19, el club mantiene total confianza en su madurez y talento. En el Mundial de Clubes, Albert fue incluido como el jugador más joven del plantel. Una muestra de la proyección que el Borussia Dortmund ve en él.

Albert, que ya firmó un contrato profesional hasta 2027, llegó procedente de Los Angeles Galaxy en 2024. En ese momento, rechazó ofertas de gigantes como el PSG, Barcelona y Manchester City. Su llegada fue facilitada por el regreso de su familia a Alemania, país en el que vivieron durante una década. Su representante confirmó que “el Dortmund era su club soñado”. Y el propio Lars Ricken, director deportivo del BVB, lo definió como “un talento excepcional con potencial para llegar muy alto”.

Además de su futuro deportivo, Albert es una figura de marketing en Estados Unidos. Donde firmó a los 14 años un contrato de ocho años con Nike, participando en eventos junto a Ronaldinho, Edgar Davids, Luís Figo y Travis Scott.

Ahora, su próxima meta es destacar con la selección Sub-17 de Estados Unidos en el Mundial de Qatar, donde buscará consolidar su crecimiento antes de su salto definitivo al fútbol profesional. Con su talento, determinación y el respaldo del Borussia Dortmund, Mathis Albert apunta a convertirse en la próxima gran estrella del fútbol europeo.