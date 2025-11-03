Borussia Dortmund planea una renovación “ajustada” para Julian Brandt

El Borussia Dortmund no ve con malos ojos darle una renovación a Julian Brandt, aunque el jugador deberá aceptar un ajuste a su salario.

¿Una relación de años que puede llegar a su fin?

El contrato de Julian Brandt finaliza en el verano de 2026 y, al igual que con otros jugadores, aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre su renovación. Sin embargo, el Borussia Dortmund ha estado considerándolo de manera positiva en las últimas semanas.

Según Sky News, el BVB aceptaría extender el contrato del jugador, aunque no en cualquier circunstancia. El club quiere establecer sus propias condiciones antes de iniciar las negociaciones.

Las fuentes afirman que Brandt se siente muy cómodo en el equipo y, por lo tanto, está abierto a una renovación. Ese es el punto de partida para ambas partes. Ya se han producido conversaciones iniciales, pero aún no se han discutido los detalles. Y ahí radica precisamente el quid de la cuestión. El periodista Patrick Berger habló sobre la situación actual del centrocampista ofensivo.

Borussia Dortmund le establece condiciones a Brandt

Una renovación es una posibilidad real, pero solo si está dispuesto a aceptar una reducción salarial. Actualmente, el futbolista gana hasta ocho millones de euros anuales, pero no hay garantía de que acepte una rebaja. Se está hablando de una reducción de entre 1,5 y 2 millones de euros, o bien un contrato con un salario base menor y mayores bonificaciones.

El Borussia también quiere ahorrar en salarios, ya que están reservando parte del presupuesto para Nico Schlotterbeck y Karim Adeyemi, con quienes pretenden renovar sus contratos con acuerdos más jugosos.

Por lo tanto, la situación no es tan sencilla para la directiva en estos momentos. Queda por ver si Brandt estará dispuesto a aceptar una reducción de sueldo o si buscará un nuevo reto tras siete años en Dortmund. Presumiblemente, tendría otras opciones a su alcance. Hace unas semanas, ya se rumoreaba el interés de varios clubes de la Premier League inglesa por él.