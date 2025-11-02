Multitudinaria pelea entre aficionados del Dortmund y Schalke en Köln

Este fin de semana, aficionados del Borussia Dortmund y del FC Schalke 04 se enzarzaron en una pelea en un andén de tren en Köln.

Incidentes entre las hinchadas del Dortmund y Schalke

Schalke y Dortmund, históricamente el derbi más apasionante del fútbol alemán, apenas han podido enfrentarse dos veces en las últimas tres temporadas tras los descensos de los Mineros. Sin embargo, la rivalidad de sus seguidores sigue intacta.

La madrugada del sábado en Köln, aficionados del Schalke se dirigían al partido de la 2. Bundesliga contra el Karlsruhe, mientras que seguidores del BVB regresaban del encuentro disputado contra el FC Augsburg.

Aunque existen versiones contradictorias en este momento, algunas fuentes afirman que el violento enfrentamiento entre las dos aficiones no fue una coincidencia. Los Mineros que viajaban por la estación central, al percatarse de la presencia de Las Abejas en el andén, detuvieron el tren mediante el sistema de frenado de emergencia para provocar a sus archirrivales.

Aún no se sabe con exactitud qué sucedió. También cabe la posibilidad de que los seguidores del Dortmund provocaran a los del Schalke, lo que llevó los llevo a detener el tren. La policía de Köln y sus homólogos federales siguen investigando el asunto.

No se practicaron detenciones porque, por motivos de seguridad, los grupos de aficionados rivales fueron obligados a regresar a sus respectivos trenes. En respuesta a una consulta de Kicker, la policía federal alemana confirmó que alrededor de 340 aficionados de ambos clubes estuvieron involucrados en el incidente.

01.11.2025🇩🇪Fight FC Schalke vs Borussia Dortmund at Cologne train station. Borussia Dortmund on their way back from their away game in Augsburg. FC Schalke on their way to Karlsruhe on a special train. Dortmund fans were spotted in Cologne, and the emergency brake was then… pic.twitter.com/Tinwo4u6Z0 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 1, 2025

La policía alerta por el aumento de estos enfrentamientos

El jefe de policía de Dortmund, Gregor Lange, y su homólogo de Gelsenkirchen, Tim Frommeyer, emitieron un comunicado conjunto sobre el incidente ocurrido entre los aficionados de estos dos equipos rivales del Ruhr:

“Hemos observado que la espiral de violencia dentro y alrededor de los estadios de la 1. y 2. Bundesliga se ha intensificado durante los últimos meses. Una y otra vez, supuestos ‘aficionados’ parecen organizarse activamente para reunirse con el fin de agredirse brutalmente entre sí. Esto suele ocurrir lejos de los estadios. En estos enfrentamientos entre terceros, los transeúntes también se ven atrapados entre los agresores. Estos actos de violencia desmedida afectan directamente la confianza en la policía y tendrán consecuencias. Los clubes pueden contribuir a un cambio significativo y duradero, distanciándose de estos grupos violentos, prohibiendo el acceso a sus estadios y colaborando activamente con las investigaciones de las autoridades. Unos cientos de alborotadores no deberían convertir los partidos de fútbol en asuntos de alta seguridad”.

Al comenzar el fin de semana, la mayor preocupación en materia de seguridad relacionada con el fútbol en Alemania era que los clubes berlineses Hertha BSC y 1. FC Union Berlin jugarían como locales el sábado. La policía de la capital alemana se mantuvo en alerta máxima ante la llegada de unos 30.000 aficionados del Dynamo Dresden a la ciudad, sede de dos clubes con los que mantienen una relación tensa. Pero no se reportaron enfrentamientos importantes en la capital.