Se sortearon los octavos de final de la DFB-Pokal 2025/26

Los octavos de final de la DFB-Pokal prometen un duelo apasionante: Borussia Dortmund ante Bayer Leverkusen.

Dortmund – Leverkusen, lo más destacado en los duelos de Bundesliga

En diciembre, se dará un duelo inédito en la historia de la DFB-Pokal: Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen se verán las caras por primera vez en esta competencia. Y, sin duda, este es el partido más importante de esta ronda. Muchas miradas estarán puestas también en Köpenick, ya que el FC Bayern München viajará a Berlín con un partido a domicilio contra el Union.

El partido entre el Borussia Mönchengladbach y el FC St. Pauli tiene un aire muy actual, ya que ambos clubes se enfrentaron esta jornada en Hamburgo. Allí, los Potros se impusieron por 4-0 en un duelo entre equipos en apuros. Casi un mes después, con la situación de local y visitante invertida, el St. Pauli tendrá la oportunidad de tomarse la revancha.

Los octavos de final también presentan un duelo entre equipos de 2. Bundesliga: el Hertha BSC contra el 1. FC Kaiserslautern trae consigo una rica historia. En enero de 2024, los Diablos Rojos se impusieron por 3-1 en los cuartos de final de la misma competición, en el mismo estadio, antes de llegar a la final. La visita a la capital también culminó con una victoria para el Kaiserslautern en el pasado febrero (1:0).

Los octavos de final de la copa se disputarán los días 2 y 3 de diciembre, con cuatro partidos cada día. La DFB anunciará el calendario exacto próximamente.

