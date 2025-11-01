Schlotterbeck es duda para enfrentar al Manchester City

Borussia Dortmund se prepara para uno de los partidos más importantes de la temporada en la UEFA Champions League. Donde enfrentará al Manchester City el próximo miércoles por la fase de grupos. Sin embargo, la gran incógnita para el entrenador Niko Kovac es la presencia de Nico Schlotterbeck. Quien continúa en duda debido a un resfriado que lo marginó de los últimos entrenamientos.

El defensor alemán, considerado el líder de la defensa del Dortmund, atraviesa un momento clave en su recuperación. Los servicios médicos del club lo evalúan día a día para determinar si podrá estar disponible ante el conjunto de Pep Guardiola, en un duelo que puede definir las aspiraciones del equipo alemán en el torneo continental.

Schlotterbeck ha sido pieza fundamental en el esquema del Dortmund, no solo por su jerarquía defensiva sino también por su liderazgo dentro del vestuario. Su ausencia representaría una baja sensible frente a un rival que cuenta con una de las ofensivas más potentes de Europa.

Schlotterbeck, pieza clave en la estructura del Borussia Dortmund

Desde su llegada, Schlotterbeck se consolidó como uno de los mejores defensores de la Bundesliga. Su capacidad para anticipar, su juego aéreo y su seguridad en la salida lo convirtieron en un referente tanto para el Dortmund como para la selección alemana. En esta Champions League, su rendimiento ha sido determinante en varios encuentros. Aportando equilibrio y solidez a una defensa que ha mostrado altibajos cuando él no está en el campo.

El cuerpo técnico del Dortmund confía en que el defensor pueda recuperarse a tiempo y ser titular ante el Manchester City, un compromiso donde se jugarán gran parte de sus opciones de clasificación. Los aficionados esperan que Schlotterbeck esté disponible, ya que su presencia no solo aporta calidad defensiva, sino también carácter y liderazgo, factores esenciales cuando se trata de enfrentar a uno de los equipos más fuertes del mundo.

En definitiva, la evolución de Schlotterbeck será clave para definir la estrategia del Borussia Dortmund. Si logra recuperarse, el conjunto alemán ganará un refuerzo de lujo en su línea defensiva y aumentará sus posibilidades de obtener un resultado positivo en el Etihad Stadium.