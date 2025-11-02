Herbert Hainer es reelegido presidente del FC Bayern München

Herbert Hainer fue reelegido presidente del FC Bayern München en la Asamblea General Anual del club de 2025 celebrado este fin de semana.

Hainer seguirá siendo presidente hasta 2028

El hombre de 71 años ha sido miembro del consejo de supervisión del FC Bayern desde 2002 y lo ha presidido durante los últimos seis años. Ahora, tendrá su tercer mandato de tres años en el club bávaro. El profesor Dr. Dieter Mayer como primer vicepresidente y Walter Mennekes como segundo vicepresidente también fueron reelegidos en la reunión celebrada en el Parque BMW de Múnich.

El 95,63% votó a favor de Hainer. Era el único candidato en liza y contó con el apoyo de la inmensa mayoría de los 1.990 miembros presentes (85 votaron en contra, 44 abstenciones). Como resultado, el antiguo directivo de adidas, llegará a los nueve años al frente del club. En su discurso, agradeció a la junta directiva y a los socios:

“Este cargo me llena de gran humildad, y es un gran honor para mí continuar siendo presidente de este club único”.

El crecimiento del FC Bayern durante su mandato

Además del lado deportivo, el FC Bayern ha crecido a nivel económico y social en los últimos años. Es por ello que presentaron una cifra de negocios para el ejercicio 2024/25 de 978,3 millones de euros, un 2,8% superior a la temporada anterior. De hecho, cerró el mismo con un beneficio neto de 27,1 millones.

Por último, el líder de la Bundesliga reivindicó el domingo una cifra de 432.500 socios. El número representa un nuevo récord para el club, que supera los 400.000 socios del Benfica en la cima a nivel europeo.