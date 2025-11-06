El análisis de Niko Kovac tras la goleada en Manchester

Niko Kovac analizó con autocrítica la derrota sufrida en los cuartos de final de la Champions League, donde su equipo no pudo competir al nivel esperado frente a un rival al que calificó como “un equipo de clase mundial”. El entrenador valoró el rendimiento de su plantel en la temporada, destacando que han sido “un muy buen equipo en la Bundesliga” y que llegar a los últimos ocho de Europa demuestra el progreso logrado. Sin embargo, dejó claro que todavía existe una diferencia marcada cuando se enfrentan a rivales del más alto nivel.

“Tenemos que decirlo y reconocerlo: este es un equipo de clase mundial. Nosotros aún no estamos a ese nivel, y eso no es algo malo; es simplemente la realidad”, expresó Kovac. Con sinceridad, remarcó que su objetivo es alcanzar ese estándar, aunque para ello deberán mejorar y trabajar cada día con mayor intensidad. Para el entrenador, competir al máximo exige elevar no solo la calidad individual, sino también la precisión colectiva.

En su análisis, Kovac lamentó que no hayan podido generar las ocasiones de gol que habían planificado: “No creamos las chances que nos hubiera gustado. Estuvimos demasiado pasivos”. Esa falta de agresividad ofensiva, sumada a tres goles recibidos desde fuera del área, marcó el desarrollo del encuentro y terminó justificando el resultado.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Kovac apunta al trabajo defensivo y al crecimiento del equipo

Ante un rival como Manchester City, Kovac destacó que la diferencia en la calidad del juego fue evidente, especialmente en la circulación del balón. “El pase de ellos fue mucho más limpio que el nuestro”, afirmó, explicando que ante equipos de esa categoría es imprescindible mantener una defensa más sólida y coordinada. La falta de intensidad en ciertos tramos del partido y la desconexión en el mediocampo facilitaron los avances del conjunto inglés.

Aun así, el técnico se mostró optimista sobre el futuro. Considera que este tipo de derrotas pueden servir como aprendizaje para seguir evolucionando. “Esperamos poder jugar de manera diferente en partidos como este en el futuro”, señaló, dejando en claro que el objetivo es acortar la brecha competitiva y volver a presentarse como un equipo capaz de competir de igual a igual.

Con su habitual franqueza, Kovac reafirmó que su proyecto deportivo está basado en la mejora continua. La derrota fue dura, pero también un recordatorio del camino que queda por recorrer para llegar al nivel de los mejores equipos de Europa.