Lista confirmada: las claves de los convocados de Alemania

La selección de Alemania ha hecho oficial su convocatoria para el próximo parón internacional de noviembre, una doble fecha en la que buscará asegurar su clasificación al Mundial. El anuncio dejó varias novedades importantes, incluyendo la presencia de jóvenes promesas, el regreso de jugadores que habían quedado relegados y la continuidad de figuras consolidadas.

La gran sorpresa de la lista es Said El Mala. El delantero del Colonia, de apenas 19 años, ha disputado solo nueve partidos en la Bundesliga, pero aun así se ganó un lugar en la convocatoria. Sus números explican el llamado: cuatro goles y dos asistencias en tan solo dos encuentros como titular. Además, en el parón anterior defendió la camiseta de la sub-21, lo que demuestra su rápido ascenso dentro del sistema federativo de Alemania.

Otra de las novedades destacadas es el regreso de Malick Thiaw. El defensor de 24 años vuelve a la selección después de dos años ausente, premiado por su sólidez en el Newcastle. Su vuelta aporta profundidad a una defensa que busca mayor consistencia de cara a los duelos decisivos.

Incluso Leroy Sané, actualmente jugando en Turquía, vuelve a ser considerado por el cuerpo técnico. Su talento y experiencia siempre han sido valorados dentro del proceso de Alemania, por lo que su presencia no pasó desapercibida.

Alemania se juega la clasificación ante Luxemburgo y Eslovaquia

En este parón, Alemania deberá enfrentar a Luxemburgo y Eslovaquia, dos partidos claves para definir su futuro. Aunque comparte el liderato con Eslovaquia, la clasificación aún no está garantizada. De hecho, si ciertos resultados no acompañan, existe la posibilidad de que el combinado alemán quede fuera del Mundial, un escenario impensado pero matemáticamente posible.

El encuentro final contra Eslovaquia será el más determinante, ya que ambos equipos llegan igualados en puntos. Una victoria aseguraría el boleto directo, mientras que un tropiezo podría complicarlo todo.

Lista completa de convocados

Porteros: Noah Atubolu, Oliver Baumann, Alexander Nübel, Finn Dahmen

Defensores: Waldemar Anton, Ridle Baku, Nathanial Brown, David Raum, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw

Centrocampistas: Karim Adeyemi, Nadiem Amiri, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamie Leweling, Felix Nmecha, Aleksander Pavlovic, Florian Wirtz

Delanteros: Jonathan Burkardt, Said El Mala, Leroy Sané, Kevin Schade, Nick Woltemade

Con juventud, talento y varios regresos, Alemania afronta una doble fecha crucial en la que definirá si estará presente en el próximo Mundial o si deberá enfrentar un golpe histórico.