Los cinco mejores jugadores de la jornada 10 de la Bundesliga 2025/26

La goleada del Bayer Leverkusen sobre 1. FC Heidenheim mete a dos jugadores en el Top 5 de la jornada 10 de la Bundesliga.

Kamil Grabara – VfL Wolfsburg

La noche del viernes fue turbulenta para el Wolfsburg que, en los últimos 10 minutos, vio como se le diluía una ventaja mínima ante el Werder Bremen. La realidad es que los locales ganaron 2-1 solo porque Grabara viene siendo el mejor valor de Los Lobos en esta temporada. Realizó seis paradas en la derrota, más que ningún otro portero en la jornada 10 y mantuvo su portería a cero durante gran parte del encuentro hasta que la insistencia terminó en la remontada.

Patrik Schick – Bayer Leverkusen

Tras un buen tiempo sin aparecer en nuestro Top 5, Schick regresó su duodécimo doblete en la Bundesliga (el segundo de la temporada) para la goleada 6:0 contra el Heidenheim. Realizó cuatro disparos a puerta; solo Jonas Hofmann superó esa cifra en el encuentro.

Danilho Doekhi – 1. FC Union Berlin

Doekhi fue el gran responsable de que los capitalinos hayan conseguido arrebatarle un punto (y casi los tres) al sorprendente FC Bayern München de Vincent Kompany. El neerlandés anotó su segundo doblete de la temporada en el empate 2:2 contra los bávaros, y ahora es el máximo goleador del Union con cuatro goles (junto con Ilyas Ansah). También fue el jugador más exitoso en los duelos (71% de ellos ganados).

Deniz Undav – VfB Stuttgart

Undav fue el héroe del Stuttgart en una doble remontada para vencer al FC Augsburg por 3:2. El internacional alemán marcó el segundo y el tercer gol de sus siete intentos a puerta. En la jornada, ningún otro jugador de la liga registró tantos tiros al arco como el delantero suabo.

Ibrahim Maza – Bayer Leverkusen

Para sorpresa de nadie, EL JUGADOR DE LA JORNADA 10 estuvo en Leverkusen. Maza tuvo su primera gran tarde en la Bundesliga con un doblete, el primero como profesional. Además, recuperó el balón para propiciar el primer gol de Patrik Schick, disputó la mayor cantidad de duelos del partido (21) y recorrió la mayor distancia (12,5 km). Ante las ausencias de Exequiel Palacios y Equi Fernández, Maza se adueñó del mediocampo sin ser natural.