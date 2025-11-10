Otra vez, Borussia Dortmund va a la carga por Jadon Sancho

Tras idas y venidas en los últimos años, según Bild, el Borussia Dortmund está considerando fichar a Jadon Sancho en invierno.

Borussia Dortmund y Jadon Sancho quieren volver a cruzar sus caminos

El jugador de 25 años solo ha disputado 336 minutos en ocho partidos desde que llegó cedido del Manchester United en verano, y se dice que el Villa no está contento con el rendimiento de Sancho, hasta el punto de que podrían rescindir su cesión en invierno.

Dado que el extremo no está teniendo un buen rendimiento en el Aston Villa, el Dortmund sigue de cerca su situación y valora la posibilidad de ficharlo en invierno, ya que podría estar disponible a un precio asequible. Sancho sabe que el BVB será su última oportunidad deportiva para salvar su carrera y volver a encarrilarla. Hasta estaría dispuesto a renunciar a un salario elevado para regresar.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Pros y contras de su posible llegada

El Dortmund necesita jugadores más creativos para ayudar a Serhou Guirassy en ataque. Ni Karim Adeyemi ni Maximilian Beier demostraron la creatividad necesaria, aun en los triunfos del conjunto de Las Abejas.

Sin embargo, Sancho actualmente no encaja perfectamente en el sistema del entrenador Niko Kovač porque carece de extremos clásicos. Además, el club desconoce en qué condiciones físicas se encontraría con su regreso. Por ello, el contrato del jugador de 25 años con el United finaliza el próximo verano.

El Borussia evalúa cuidadosamente las condiciones bajo las cuales un traspaso tendría sentido y, de conseguirlo, sería la tercera vez que Sancho regresa al Signal Iduna Park, tras haber jugado un papel fundamental en el camino del cuadro aurinegro a la final de la Champions 2024.