¿Nico Jackson deja el FC Bayern München en enero?

En Inglaterra afirman que Nico Jackson podría abandonar al FC Bayern München en enero, aunque hay informaciones cruzadas al respecto.

La situación de Nico Jackson en el FC Bayern no mejora

El delantero senegalés llegó a Säbener Straße, procedente del Chelsea FC, a principios de septiembre en calidad de préstamo por un año por 16,5 millones de euros más una opción de compra de alrededor de 65 millones.

Según el portal inglés Football Insider, el club bávaro no tiene intención de ejercer su opción de compra sobre su jugador número 11 al final de la temporada. El informe incluso menciona al Everton como un supuesto interesado en ficharlo.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Sin embargo, BILD afirma que un traspaso en enero está descartado por el momento. Al parecer, Jackson está totalmente centrado en completar una temporada exitosa con el FC Bayern y desempeñar un papel lo más importante posible. Aún no está claro qué sucederá con el veloz atacante después de la temporada actual.

No tiene lugar en el equipo de Vincent Kompany

Debido a su limitado tiempo de juego hasta el momento (solo cinco apariciones como titular), actualmente hay pocas razones para creer que los directivos pagarán voluntariamente la megacantidad estipulada al final de la campaña. Además, es probable que las perspectivas de Jackson para tener más minutos de juego empeoren, debido al regreso de Jamal Musiala para fin de año.

Con Serge Gnabry en estado de gracia, mientras en las bandas ya es casi imposible superar a Luis Díaz y Michael Olise, será muy difícil que su situación mejore por el momento en Múnich. El tiempo dirá cuál es su decisión final.