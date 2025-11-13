Alarmas en Alemania: Kimmich sufre una nueva lesión

El mediocampista alemán Joshua Kimmich ha sufrido una lesión en la cápsula de su tobillo derecho durante el entrenamiento del día de ayer, lo que ha generado preocupación en el cuerpo técnico de Alemania. Aunque el jugador del Bayern Múnich viajará junto al equipo a Luxemburgo, los médicos han confirmado que Kimmich no podrá participar en ese encuentro.

A pesar del contratiempo, el propio futbolista compartió un mensaje de optimismo en sus redes sociales, mostrando su compromiso con la recuperación. En su cuenta de Instagram, Joshua Kimmich escribió: “Lamentablemente, este es mi lugar de trabajo por ahora. Estoy dando todo de mí para volver a la cancha el lunes”. Estas palabras reflejan la mentalidad competitiva del alemán, reconocido por su disciplina, liderazgo y entrega dentro del campo.

El objetivo: estar listo para el duelo ante Eslovaquia

El cuerpo médico de la selección alemana trabaja intensamente para lograr que Kimmich esté disponible en el decisivo partido del lunes ante Eslovaquia. El jugador sigue un plan de recuperación acelerado que incluye fisioterapia, ejercicios de fortalecimiento y un seguimiento constante de la evolución de su tobillo derecho.

La baja temporal de Kimmich representa un desafío importante para el entrenador Julian Nagelsmann, quien considera al mediocampista una pieza fundamental tanto en la organización del juego como en el equilibrio defensivo. Su capacidad para recuperar balones, distribuir con precisión y liderar al equipo desde la mitad del campo lo convierte en un futbolista clave para Alemania.

Kimmich, ejemplo de compromiso y profesionalismo

No es la primera vez que Kimmich demuestra su resiliencia frente a las adversidades físicas. A lo largo de su carrera, ha superado distintas lesiones y siempre ha regresado al máximo nivel, reafirmando su papel como referente del Bayern y de la selección nacional.

Su actual lesión es un obstáculo temporal, pero todo indica que el jugador trabaja con la determinación de volver cuanto antes. Si la evolución continúa según lo esperado, Kimmich podría estar listo para aportar su experiencia y liderazgo en el duelo ante Eslovaquia, un partido crucial para las aspiraciones de Alemania en el certamen.