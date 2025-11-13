El BOMBAZO del día: Bayern se interesa por Grimaldo

El Bayern de Múnich ya empieza a planificar su plantilla de cara a la próxima temporada, y uno de los nombres que más suena en la agenda del club bávaro es el de Alejandro Grimaldo, actual lateral del Bayer Leverkusen. Según informó Kicker, el conjunto muniqués sigue de cerca al defensor español, quien podría convertirse en una pieza clave del proyecto de Vincent Kompany.

El Bayern ve en Grimaldo al candidato ideal para reemplazar a Raphaël Guerreiro, cuyo contrato finaliza el próximo verano. Aunque el portugués ha rendido de manera sólida desde su llegada, ha ido perdiendo protagonismo con el paso de las semanas, lo que ha impulsado al club a buscar alternativas en el mercado.

Grimaldo, el lateral que seduce en Múnich

A sus 30 años, Grimaldo vive un gran momento en el Bayer Leverkusen, donde se ha consolidado como uno de los mejores laterales ofensivos de la Bundesliga. Su capacidad para incorporarse al ataque, su precisión en los centros y su gran pegada a balón parado lo convierten en un perfil muy atractivo para el Bayern. Además, su experiencia y regularidad serían un aporte clave en una defensa que busca mayor solidez y equilibrio.

El futbolista español tiene contrato con el Leverkusen hasta 2027, pero según los reportes, una renovación a largo plazo parece poco probable. Este escenario abre la puerta a que el Bayern negocie su traspaso durante el próximo verano.

El sueño de Grimaldo y el posible obstáculo para el Bayern

Un punto a tener en cuenta son las recientes declaraciones del propio Grimaldo, quien expresó su deseo de retirarse jugando en su país natal, España. Aunque esa aspiración no cerraría la puerta a una experiencia en el Bayern, podría influir en la duración o las condiciones de una posible negociación.

Con la salida de Guerreiro cada vez más cercana y el regreso de Alphonso Davies aún en duda, el Bayern considera a Alejandro Grimaldo como una de las mejores opciones del mercado para reforzar su lateral izquierdo. Su fichaje no solo aportaría jerarquía y técnica, sino también una solución inmediata a una posición clave en el esquema bávaro.