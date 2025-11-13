Manchester United sería el primer interesado en Adeyemi

El futuro de Karim Adeyemi podría cambiar drásticamente en las próximas semanas. Según el medio alemán Sport Bild, el Manchester United está haciendo un gran esfuerzo para fichar al delantero del Borussia Dortmund. El club inglés ya habría iniciado conversaciones con el nuevo agente del jugador, Jorge Mendes, reconocido por su experiencia en grandes operaciones internacionales.

El contrato actual de Adeyemi con el Borussia Dortmund se extiende hasta 2027, pero su continuidad en el club no está asegurada. El atacante alemán, de 23 años, se encuentra negociando una posible renovación, aunque con una condición particular: incluir una cláusula de rescisión que le permita una salida más sencilla en caso de recibir una oferta importante. Sin embargo, desde la directiva del Dortmund se oponen firmemente a esa cláusula, lo que ha generado cierta tensión entre las partes.

El Manchester United busca aprovechar la situación de Adeyemi

El Manchester United ve en Adeyemi una oportunidad para reforzar su delantera con un jugador joven, veloz y en plena proyección. La relación tensa del delantero con el técnico Niko Kovac podría facilitar las negociaciones de cara al mercado de fichajes de enero. Además, la presencia de Jorge Mendes —agente de figuras como Cristiano Ronaldo y Leny Yoro— podría acelerar las conversaciones entre ambas instituciones.

El valor de mercado del futbolista también refleja su crecimiento. Según Transfermarkt, el precio de Karim Adeyemi aumentó recientemente de 45 a 60 millones de euros, impulsado por su rendimiento en la Bundesliga y su regreso a la selección alemana.

Un futuro incierto en Dortmund

A pesar de su buen momento deportivo, la continuidad de Adeyemi en el Borussia Dortmund es una incógnita. El club del Ruhr busca retenerlo como pieza clave de su proyecto, pero el interés del Manchester United podría resultar determinante. Con la apertura del mercado de invierno a la vuelta de la esquina, su destino podría definirse en cuestión de semanas.

Si finalmente se concreta la operación, Adeyemi daría el salto a la Premier League, donde su velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora podrían convertirlo en una de las figuras más prometedoras del fútbol europeo.