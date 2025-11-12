La cláusula que tendría Adeyemi en Borussia Dortmund

Borussia Dortmund trabaja activamente en la renovación de Karim Adeyemi, una de las grandes promesas del fútbol alemán. El contrato del extremo finaliza en 2027, y aunque las conversaciones avanzan, el punto de conflicto radica en la cláusula de rescisión que el jugador exige incluir en el nuevo acuerdo. Según informó Sport Bild, el club estaría dispuesto a aceptar dicha condición, pero impondría un precio elevado, que rondaría los 80 millones de euros, para mantener el control total sobre el futuro del futbolista.

El Dortmund quiere mantenerlo a toda costa

La dirigencia del Borussia Dortmund busca extender el vínculo de Adeyemi más allá de 2027, al igual que el de su compañero Nico Schlotterbeck, quien también se encuentra en proceso de negociación. Sin embargo, los representantes del jugador de 23 años insisten en incluir una cláusula que le permita tener flexibilidad en caso de recibir ofertas de clubes grandes de Europa.

Desde el club, la postura es clara: no desean fijar cláusulas de salida, pero en caso de verse obligados a hacerlo, establecerán un monto que refleje el potencial y la proyección del atacante. Los directivos consideran a Adeyemi una pieza estratégica dentro del proyecto deportivo a mediano plazo, y pretenden evitar cualquier fuga prematura.

El presente deportivo de Karim Adeyemi

La temporada actual ha sido irregular tanto para el Dortmund como para Adeyemi. Tras un inicio prometedor, el equipo ha tenido altibajos y el extremo no ha logrado mantener la misma eficacia frente al arco. En 14 partidos disputados suma tres goles y tres asistencias, pero lleva ocho encuentros sin convertir. Aun así, su velocidad, desborde y capacidad para romper líneas lo mantienen como uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel.

El Borussia Dortmund confía en que Karim Adeyemi recupere su mejor nivel y se consolide como figura clave en el equipo. Blindarlo con una renovación y una cláusula millonaria sería el paso definitivo para asegurar su futuro en el Signal Iduna Park.