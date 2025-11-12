¿Nagelsmann se resiste al regreso de Neuer a Alemania?

El nombre de Manuel Neuer vuelve a estar en el centro del debate dentro del fútbol alemán. Según trascendió desde la DFB (Federación Alemana de Fútbol), existen voces influyentes que intentan convencer a Julian Nagelsmann para que gestione el regreso de Neuer a la Selección Alemana, algo que no parece imposible, pero que dependerá de ciertos factores claves.

El legendario arquero del Bayern de Múnich, que anunció su retiro internacional en agosto de 2024, podría volver a vestir la camiseta nacional si se cumplen dos condiciones concretas. La primera es que Marc-André ter Stegen no vuelva a competir con el Barcelona o con ningún otro club tras recuperarse de su lesión. La segunda, y quizás más importante, es que el propio Nagelsmann esté dispuesto a mantener una conversación personal con Neuer para convencerlo de volver.

La DFB y el Bayern apoyan el posible regreso de Neuer

Aunque la retirada de Manuel Neuer fue presentada como una decisión personal, dentro de la federación aseguran que no fue del todo voluntaria. La DFB considera que el regreso del experimentado portero podría fortalecer al equipo de cara a las próximas competiciones internacionales. Además, la directiva del Bayern de Múnich estaría dispuesta a apoyar públicamente su retorno, entendiendo que su presencia puede aportar liderazgo, experiencia y estabilidad al arco alemán.

Nagelsmann, que mantiene una buena relación con Neuer desde su etapa en el Bayern, aún no ha tomado una decisión definitiva. Sin embargo, dentro del entorno del seleccionador creen que, si se dan las circunstancias adecuadas, el regreso del guardameta podría ser una realidad.

Un símbolo vigente del fútbol alemán

A sus 39 años, Manuel Neuer sigue demostrando un nivel de élite en el Bayern. Su capacidad para leer el juego, su liderazgo y su estilo moderno como arquero-líbero continúan siendo referencias para el fútbol mundial. La posible vuelta del histórico portero no solo sería una noticia importante para la Selección Alemana, sino también un mensaje de continuidad y ambición para un combinado que busca consolidarse nuevamente entre las potencias europeas.