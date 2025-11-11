PSG prepara una oferta por Dayot Upamecano

El futuro de Upamecano se ha convertido en uno de los temas más calientes del mercado europeo. El defensor francés, pieza importante en el Bayern Múnich durante los últimos años, continúa sin cerrar su renovación con el club bávaro, lo que ha despertado el interés inmediato de gigantes como el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. La situación contractual del futbolista y la falta de acuerdo en las negociaciones lo posicionan como uno de los posibles protagonistas del próximo mercado de traspasos.

Mientras el Bayern mantiene un diálogo activo con el entorno del jugador, las conversaciones no han logrado un punto de consenso. Las discrepancias económicas y contractuales mantienen estancado el proceso, y eso ha encendido las alarmas tanto dentro como fuera de Alemania. Si Upamecano decide no extender su vínculo, podría quedar a tiro de los grandes clubes de Europa en lo que sería uno de los movimientos más relevantes del próximo verano.

En este contexto, el PSG aparece dispuesto a dar un paso al frente. El conjunto parisino presentará una oferta formal a Upamecano en caso de que el defensor rechace la propuesta de renovación del Bayern. La directiva francesa considera que su incorporación encajaría perfectamente en el proyecto deportivo que busca reforzar su estructura defensiva con futbolistas de jerarquía y experiencia continental.

Real Madrid y PSG se mueven por Upamecano

A la ofensiva del PSG se suma otro gigante europeo: el Real Madrid. El club español ya ha establecido contacto con el entorno de Upamecano, interesado en evaluar de primera mano la situación contractual del jugador y sus expectativas a futuro. Aunque los blancos no han presentado una oferta concreta, sí monitorean el proceso con atención, conscientes de que la salida del defensor bávaro podría abrir una oportunidad única en el mercado.

Para el Bayern, retener a Upamecano es una prioridad. El club alemán entiende su importancia dentro del plantel y no desea perder a un futbolista que todavía tiene varios años de máximo rendimiento por delante. Sin embargo, el tiempo juega en contra de los bávaros: cada semana sin acuerdo fortalece la posición negociadora del jugador y multiplica el interés de equipos externos.

Con dos gigantes siguiendo sus pasos y sin una renovación cerrada, el futuro de Upamecano promete convertirse en una novela del mercado. PSG, Real Madrid y Bayern avanzan en silencio, pero con determinación, en un escenario que podría desencadenar un movimiento clave para el fútbol europeo.