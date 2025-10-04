Baumgart y el gesto del día en la Bundesliga con Grimaldo

El Bayer Leverkusen vivió un momento de máxima tensión durante su último partido, cuando Grimaldo sufrió una fuerte lesión en la cabeza tras un desafortunado choque en el área. El lateral español, una de las figuras del equipo, cayó al suelo con una herida sangrante en la frente que obligó a detener el encuentro de inmediato.

El incidente que dejó a Grimaldo fuera de juego

La acción se produjo luego de un córner ejecutado por el rival, en el que Grimaldo se encontraba disputando la pelota junto a su compañero Kofane. En el intento de despejar el balón, Kofane se elevó para cabecear. Pero su movimiento terminó impactando con el codo sobre la cabeza del defensor español. El capitán del Leverkusen cayó al césped y requirió atención médica urgente debido a la intensidad del golpe.

Durante varios minutos, el cuerpo médico del Leverkusen asistió a Grimaldo, mientras los jugadores y el público observaban con preocupación. La imagen de su frente ensangrentada alarmó tanto a sus compañeros como a los aficionados, que esperaban señales positivas desde el banco.

Reacción del equipo y mensaje de calma

Ante la tensión en el estadio, Baumgart, entrenador del Union, se acercó a calmar a la afición local y pidió tranquilidad durante la atención al jugador. Desde el Leverkusen, se informó que Grimaldo estaba consciente y sería sometido a estudios médicos para descartar una conmoción o lesiones más graves.

Grimaldo, pieza clave para el Leverkusen

La posible baja de Grimaldo representa una preocupación importante para Xabi Alonso, ya que el lateral es fundamental tanto en defensa como en ataque. Su capacidad para generar peligro por la banda izquierda y su liderazgo dentro del vestuario lo convierten en un jugador indispensable.

Los hinchas del Leverkusen esperan que Grimaldo pueda recuperarse pronto y regresar al campo, donde su entrega y talento han sido decisivos en el gran momento del equipo en la Bundesliga.