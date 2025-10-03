Union Berlin y un reto mayúsculo en el BayArena

Tras el empate ante el HSV el Union visita a un Bayer Leverkusen en plena transición, pero que sigue siendo uno de los equipos más peligrosos de la Bundesliga

El Union afronta la visita con la confianza que da haber sumado siete puntos en las últimas cinco jornadas, incluido el espectacular 3-4 en Frankfurt que volvió a mostrar la capacidad del equipo para competir en escenarios exigentes. La pasada semana, ante el Hamburger SV, los de Steffen Baumgart firmaron un empate sin goles que dejó la sensación de que el partido pudo decantarse pronto de su lado, aunque Andrej Ilić falló un penalti ante Daniel Heuer Fernandes. Esa falta de acierto será uno de los aspectos a corregir de cara a un duelo que se prevé mucho más exigente.

El técnico dejó claro en la previa que el Union debe centrarse en sus propias fortalezas: solidez defensiva, intensidad en las disputas y trabajo colectivo. Neutralizar la velocidad ofensiva del Bayer y no conceder espacios en transiciones será vital, pero también lo será aprovechar cada oportunidad en el área contraria. Con más de 2.000 aficionados acompañando al equipo en Leverkusen, el Union buscará dar un golpe sobre la mesa en el BayArena y confirmar que su progresión reciente puede sostenerse frente a uno de los rivales más potentes de la Bundesliga.

Un rival en plena reconstrucción frente al Union Berlin

Por su parte, el Bayer 04 Leverkusen se mantiene como uno de los grandes equipos del fútbol alemán. Campeón invicto en la temporada 2023/24 y ganador de la DFB Pokal, el conjunto de Rheinland vivió un curso histórico que aún está en el recuerdo. Sin embargo, menos de dos años después atraviesa una etapa de transición. La marcha de Xabi Alonso al Real Madrid y la breve etapa de Erik ten Hag en el banquillo marcaron el inicio de un nuevo ciclo, ahora bajo la dirección de Kasper Hjulmand. La plantilla también ha sufrido una profunda renovación, con la salida de referentes como Florian Wirtz, Frimpong, Xhaka, Tah y Hradecky, cinco futbolistas que acumulaban más de mil partidos con la camiseta de la Werkself.

Pese a los cambios, el Leverkusen conserva un alto nivel competitivo. En Bundesliga, suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, y en Champions logró un valioso empate frente al PSV. Los refuerzos como Malik Tillman, Jarell Quansah o Mark Flekken buscan consolidarse rápidamente en un club acostumbrado a pelear en la parte alta de la tabla. El BayArena es un escenario donde los Eisernen suelen sufrir aunque la temporada pasada consiguieron arrancar un punto. Veremos mañana a partir de las 15.30 (Hora local) si los de Hjulmand encauzan el rumbo o si los berlineses vuelven a repetir la marcha de hace dos semanas en Frankfurt.