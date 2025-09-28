Union 0:0 HSV: un empate con sabor agridulce en la Alte Försterei

Union Berlin no pasó del 0:0 ante HSV. Los visitantes sacaron un valioso punto por la salvada del portero Heuer Fernandes en un penalti.

Heuer Fernandes evita la derrota del HSV ante Union

El Union Berlin llegaba a la quinta jornada con la moral alta tras el triunfo en Frankfurt y con el objetivo de confirmarlo en casa ante un rival histórico como el HSV. El partido suponía el primer enfrentamiento entre ambos en la Bundesliga, un duelo cargado de simbolismo que se presentaba como una fiesta para la afición y como una oportunidad para el equipo de Steffen Baumgart (hoy, de Sebastian Bönig por la sanción del técnico) de consolidar su buen inicio de curso.

Sobre el césped, la apuesta volvía a pasar por el tridente ofensivo formado por Burke, Ansah e Ilić, tres jugadores que han marcado el pulso ofensivo del Union en este arranque. Su movilidad y capacidad para generar peligro no destacaron hoy ante un Hamburg que llevó el peso del partido. Aun así, la ocasión más clara fue para los locales, un penalti de Ilić repelido por el portero Heuer Fernandes.

Aun sin goles, ambos equipos transmitieron la sensación de equipos sólidos y con personalidad. En los locales, la intensidad en los duelos y el esfuerzo colectivo volvieron a estar presentes, aunque faltó la chispa final para convertir la lucha en ocasiones. Al término del encuentro, la sensación fue la de haber dejado escapar una oportunidad, pero también la de seguir sumando y de dejar la portería a cero por primera vez este curso.

Las gradas estuvieron a la altura de la cita

El ambiente en la Alte Försterei estuvo a la altura de lo que significaba la cita. Con más de 22.000 espectadores, el estadio se tiñó de rojo y blanco para celebrar este primer duelo entre Union y Hamburgo en la máxima categoría. La pasión de la grada se dejó notar desde el inicio, incluso con la interrupción momentánea del partido por las bengalas encendidas en el sector local, un detalle que deja claro que hoy era un duelo especial.

La afición visitante tampoco se quedó atrás. Los seguidores del Hamburg desplegaron un tifo imponente que dio aún más colorido a la jornada y reforzó la sensación de estar viviendo un partido histórico.

Aunque el marcador finalizó en empate sin goles, lo que quedó fue la imagen de un estadio entregado, de un ambiente único y de un partido que, más allá de lo futbolístico, nos dejó grandes imágenes de lo que es la Bundesliga. Un torneo que la semana que viene nos regalará un emocionante Bayer Leverkusen – Union.