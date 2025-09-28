¿Qué cara del Union Berlin veremos ante el HSV?

Union Berlin vuelve después de dos semanas a An der Alten Försterei con un ataque en plena forma, pero sorprendentemente con una defensa que genera dudas, en un duelo de Bundesliga que se celebrará por primera vez ante HSV.

Un Union Berlin de luces y sombras

El inicio de temporada del Union ha mostrado su mejor y su peor versión. Por un lado, el equipo consiguió dos victorias muy meritorias: el triunfo en casa ante el VfB Stuttgart, con una actuación en la que sobre todo destacó Ilyas Ansah, y la reciente victoria en Frankfurt, donde el ataque brilló al completo. Estos dos partidos demuestran que el conjunto de Köpenick tiene la capacidad de competir contra rivales de la parte alta y de sacar adelante encuentros complicados.

En el otro extremo, las dos derrotas sufridas hasta ahora dejaron la sensación contraria: un equipo superado, que no encontró respuestas y encajó demasiado fácil. Es precisamente en defensa donde aparecen las mayores dudas. Con once goles recibidos en apenas cuatro jornadas, los del Hierro presentan unos números que sorprenden para un club que en los últimos años se ha caracterizado por su solidez y orden en la zaga.

La nota más positiva está en el ataque, que vive un momento dulce. Ansah ha mostrado su potencial desde el primer día y suma ya cuatro goles en liga, Burke firmó un espectacular hat-trick en la última salida y el serbio Ilić se ha consolidado como un asistente fiable. Entre los tres han dado al equipo un aire fresco en la parcela ofensiva, aunque el verdadero desafío será equilibrar esa producción con una mayor seguridad atrás.

Vive lo mejor del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

Un partido para la historia

El duelo de este domingo tiene un sabor especial. El Hamburgo, que durante décadas fue conocido como el “Dino” de la competición, regresó a la máxima categoría tras siete años de ausencia. Lo hace con mucha ilusión y llega a Köpenick con el recuerdo reciente de su primera victoria en el regreso, un 2–1 ante el Heidenheim que rompió una sequía de triunfos en Bundesliga que se prolongaba desde mayo de 2018.

Para el Union Berlin, el partido también supone un capítulo inédito: será la primera vez que se enfrente al HSV en la Bundesliga. Hasta ahora, solo habían coincidido en Segunda, con un empate y una victoria berlinesa en la temporada 2018/19. Que el reencuentro se produzca en el An der Alten Försterei, un domingo por la noche bajo los focos, añade un marco perfecto para la cita.

Con un Union Berlin que busca reafirmarse en su equilibrio y un HSV deseoso de consolidar su regreso, el partido se presenta como algo más que tres puntos: será una celebración entre dos históricos del fútbol alemán que por fin se enfrentan en la máxima categoría. Las gradas prometen vivir una fiesta única en un duelo con mucho en juego donde los Eisernen buscarán demostrar su experiencia ante un recién ascendido en la que ya es su séptima temporada entre los mejores.