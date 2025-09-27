Mainz 0-2 Dortmund: Adeyemi firma la cuarta victoria en fila

Borussia Dortmund viajó a Mainz y se trajo los tres puntos para no perderle pisada a FC Bayern München.

La efectividad pesó en la primera parte

Después de la trabajada victoria ante Wolfsburg, Dortmund visitaba Mainz con un claro mensaje de Bayern en el día de ayer: ganar es lo único que sirve. Los Bávaros no frenan su marcha y tienen puntaje perfecto, mientras que BVB estaría a dos puntos si conseguía la victoria.

En los primeros 20′, el partido estuvo muy trabado. Los de Kovac, que nunca lucen, no encontraban los caminos, mientras que Mainz tampoco lo hacía. Sin embargo, los locales encontraron una jugada de ataque que terminó en un palo salvador para Los Negriamarillos para que en la contra de esa jugada Svensson firme el primero del partido. Y minutos después, una contra increíblemente manejada por Adeyemi terminó en su gol consagrando su racha personal y el 0:2 para el entretiempo.

Vive lo mejor del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

Adeyemi se consagra como la figura en el Dortmund-Mainz

La segunda mitad, después de los antecedentes de St. Pauli y Juventus, estaba lejos de traer tranquilidad a este Dortmund. Incluso, en el amanecer del primer tiempo, Mainz tuvo un cabezazo que muy bien sacó Kobel. Sin embargo, la historia se le puso muy cuesta arriba después de que en una gran avivada de Adeyemi, se le escapó a Zentner y provocó su expulsión, dejando a Los Carnavaleros con uno menos. Desde allí, fue un monólogo de la visita que logra su cuarta victoria consecutiva en la Bundesliga y mantiene su invicto.