Bayern 4:0 Bremen: Masacre de Los Bávaros que no tienen rival

FC Bayern München goleó a Werder Bremen, es líder indiscutido de la Bundesliga y parece que no tienen rival en la Bundesliga.

Una goleada para seguir punteros

Después de una semana de descanso tras la semana de jornada de Champions, Bayern volvió a la acción por Bundesliga y defraudó. Jonathan Tah abrió la cuenta en un gol que tendría que haber sido para Luis Díaz y, antes de cerrar el primer tiempo, Harry Kane iba a marcar su gol númer 95 de penal en su carrera para el 2:0 parcial.

En la segunda mitad, se esperaba que Los Nórdicos salieran un poco. Y así fue hasta cierto punto. En el Allianz-Arena, Bayern no te permite en ningún momento ser protagonista y así fue como al 65′ Harry Kane iba a marcar su doblete en un inicio de temporada totalmente en llamas. Y para cerrar el marcador, Konrad Laimer iba a poner el 4:0 final a falta de 3 minutos para reglamentario.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Kane es récord en la victoria de Bayern sobre Bremen

Con los dos goles que marcó en el día de hoy, Harry Kane llega al número 100 como jugador de FC Bayern y se convierte en el jugador que MENOS PARTIDOS ha necesitado para llegar a esa cifra en toda la historia de las 5 grandes ligas europeas. Demencial lo del inglés hasta acá.