Los 4 partidos destacados de la cuarta jornada de Bundesliga

Después de una intensa jornada de fútbol en la Europa League y Conference, la Bundesliga retoma la actividad con tres partidazos.

Bayern abre la fecha con Bremen

En el día de hoy, la quinta jornada se pondrá en marcha con un partido con muchísima historia. FC Bayern München recibe en su casa a Werder Bremen. Los Bávaros tuvieron un arranque de temporada de ensueño ganando todos los encuentros que han jugado y ahora quieren seguir con puntaje perfecto en el fútbol alemán. Mientras tanto, Bremen no encuentra regularidad, pero quiere dar la sorpresa en el Allianz-Arena.

Leverkusen obligado a resurgir

Después de lo que fue la salida de Ten Hag y la llegada de Hjulmand, Las Aspirinas buscarán resurgir en un campo más que complicado. Millerntor los espera con St. Pauli como anfitrión y es un partido que seguramente lo tendrá todo. Los Leones están obligados a conseguir los tres puntos, pero Los Piratas también lo están si quieren seguir alejándose de la zona baja.

Dortmund y un partido que siempre trae viejos recuerdos

El sábado, Borussia Dortmund tendrá otro durísimo partido que le trae viejos y malos recuerdos. Visitan a Mainz, equipo que les quitó la Bundesliga hace un par de años, y hoy no tienen margen si no quieren que Los Bávaros se les escapen. Hoy están a dos puntos del liderazgo.