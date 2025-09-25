Dortmund le pedirá 100 millones de euros al Barcelona por Guirassy

El futuro de Guirassy vuelve a estar en el centro de la escena del mercado europeo. Según Bild, el Borussia Dortmund pretende fijar un precio cercano a los 100 millones de euros para desprenderse de su delantero estrella. Esta decisión llega tras las destacadas actuaciones del jugador de 29 años, que se ha convertido en pieza fundamental del equipo en el Signal Iduna Park.

Anteriormente, el club alemán había considerado aumentarle el sueldo a Guirassy, pero las recientes operaciones en el mercado de fichajes retrasaron esa posibilidad. Aun así, en Dortmund saben que si llega una oferta fuera de lo común, escucharían propuestas para negociar su salida.

La situación contractual en Dortmund

La gran incógnita gira en torno a la cláusula de rescisión de Guirassy. Algunos informes sostienen que esta ya no está vigente, lo que permitiría al Dortmund exigir libremente un precio cercano a los 100 millones de euros. Sin embargo, medios como Sky Alemania aseguran que aún se mantiene activa una cláusula que rondaría los 60 o 70 millones de euros y que aplica solo para determinados clubes.

Esta situación contractual genera confusión en el mercado, pero también abre la puerta a que grandes instituciones europeas exploren la posibilidad de fichar al delantero.

Barcelona, interesado en Guirassy

Uno de los equipos más interesados en Guirassy es el Barcelona. El club catalán lo considera un sustituto ideal para Robert Lewandowski, cuyo contrato finaliza el próximo verano. El rendimiento del atacante del Dortmund, sumado a su capacidad goleadora, lo convierten en una alternativa de lujo.

El gran desafío para el Barça será económico. La entidad atraviesa dificultades financieras y no está claro si podrá afrontar un traspaso de semejante magnitud. Mientras tanto, el Borussia Dortmund se mantiene firme en su postura: quien quiera a Guirassy deberá pagar un precio cercano a los 100 millones de euros.